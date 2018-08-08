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Лефортовский рынок откроется на прежнем месте
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Лефортовский рынок откроется на прежнем месте 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сохранить и вернуть знаменитую торговую точку на прежнее место местные жители попросили мэра города.
Знаменитый Лефортовский рынок неподалеку от станции метро «Авиамоторная» известен в районе с середины прошлого века (тогда он назывался Калининским). Долгие годы там торговали колхозной (сельскохозяйственной, мясной и молочной) продукцией. Торговая точка славилась разнообразием товаров и их высоким качеством. При этом рынок пользовался популярностью не только у местных жителей, но и у москвичей из других районов.
Однако несколько лет назад рынок снесли, и сейчас на этом месте ведется строительство станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро.
С просьбой вернуть Лефортовский рынок жители обратились к мэру города Сергею Собянину.
— Сейчас продавцы, которые раньше работали на рынке, сосредоточены на первых этажах жилых зданий. Спасибо управе, что они смогли организовать эту работу. Но мы надеемся, что Лефортовский рынок вновь откроется и будет знаменит так же, как и Велозаводский рынок, который вы недавно открывали, а может даже и больше, — сказал пенсионер Анатолий Титов. — Помните, Сергей Семенович, пять лет назад Вы открывали Казачий парк и назвали его жемчужиной среди парков и скверов нашего района? Я надеюсь, что Лефортовский рынок будет очередной такой жемчужиной.
Прояснить ситуацию с открытием рынка мэр города попросил префекта ЮВАО. Андрей Цыбин сообщил, что на данной территории сейчас действительно ведется строительство метро и транспортно-пересадочного узла, в составе которого запланировано размещение сельскохозяйственного рынка.
— У нас есть прямая договоренность о том, что площади, которые были под Лефортовским рынком, будут сохранены именно для такого колхозного рынка, — сказал Андрей Цыбин. — И я надеюсь, что рынок будет обустроен по всем современным высоким стандартам с сохранением традиций.
Мэр пообещал жителям, что Лефортовский рынок вернется на прежнее место, и поручил префекту ЮВАО проконтролировать выполнение данных обязательств.
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