С чем связан рост курса доллара США выше 65 рублей

Сбербанка и В среду, 8 августа, валютные торги на Московской бирже ознаменовались значительным ослаблением рубля и укреплением доллара США и евро. Участников финансового рынка заставили понервничать обнародованные детали американского законопроекта о новых антироссийских санкциях. В документе предлагается не только ограничить операции с госдолгом России, но и заморозить активы в Штатах ВЭБа ВТБ . RT поговорил с экономистами о вероятности ужесточения геоэкономической ситуации и возможности восстановления рубля.

Новости среды, 8 августа, заставили понервничать участников финансового рынка и спровоцировали заметное ослабление рубля. На открытии торгов Московской биржи курс евро превысил отметку 75 рублей. Последний раз евровалюта торговалась на таком уровне 8 мая. Курс доллара США впервые с 19 июня вырос на почти полтора рубля — до 64,69 рублей.

Постепенное удорожание «американца» продолжалось в течение всей основной сессии торгов и к 16:00 по московскому времени доллар (впервые с 11 апреля) преодолел психологически важную отметку 65 рублей.

На 9 августа Центробанк установил официальный курс доллара США на уровне 63,59 рублей, евро — 73,82 рубля.

Сложности на валютном рынке стали следствием обнародования деталей законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. По данным газеты «Коммерсант», американские сенаторы намерены заморозить активы в США ВЭБа, а также госбанков Сбербанка и ВТБ. Кроме этого, в документе предлагается запретить операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Правда, речь идёт пока о новых выпусках ОФЗ.

Напомним, 2 августа сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм и Боб Менендес внесли в конгресс проект закона об ужесточении антироссийских санкций. Одним из ключевых пунктов документа как раз стало введение ограничений для иностранных инвесторов на покупку российского суверенного долга.

Разработанный политиками документ также предполагает ужесточение ограничений для энергетического сектора России и усиление уже введённых мер, действующих в рамках CAATSA.

Напомним, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» был принят летом 2017 года. Основная цель CAATSA заключается в оказании давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, поддержкой правительства Башара Асада в Сирии, а также обвинениями во «вмешательстве в выборы президента США в 2016 году».

В разговоре с RT директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов отметил, что не только валютный, но и фондовый рынок отыгрывал новости в среду. Так, акции Сбербанка стали лидерами падения на Московской бирже — котировки снижались на 4,17% до 193,3 рублей за ценную бумагу. «Из текста законопроекта понятно, что речь идёт о самых жёстких действиях в первую очередь в отношении банков и госдолга. Понятно, что такие новости усилили выход нерезидентов из ОФЗ и Сбербанка», — подчеркнул эксперт.

По оценке Тремасова, геоэкономическая ситуация начала развиваться ещё с середины июля — после встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в Хельсинки. «Когда законопроект о новых санкциях только появился, продажи валюты усилились, а сегодня выход нерезидентов стал резче. Таким образом, динамики курса рубля отражает вывод средств иностранными инвесторами из российских финансовых активов», — пояснил Тремасов.

Наталия Орлова. «По рынку видно, что под давлением оказываются некоторые компании и государственные банки. С одной стороны, идёт выход инвесторов из активов, которые, по их мнению, могут стать объектами санкций, с другой — российские игроки, напрямую не подверженные санкционными рискам, просто психологически отыгрывают этот сценарий», — рассказала RT главный экономист «Альфа-банка»

Впрочем, по словам экономиста, во благо рублю сейчас играет низкий уровень госдолга, невысокий объём закредитованности и снижающаяся в последние годы зависимость от рынков капитала. «Но, к сожалению, сейчас нельзя сказать, что это те самые факторы, которые определяют динамику рынка. Они скорее являются просто положительным общим фоном», — заключила Наталия Орлова.

В свою очередь Кирилл Тремасов не исключил вероятность восстановления рубля, однако, сейчас пока непонятно, что именно могло бы спровоцировать такое движение. «На сегодняшний день всё крутится вокруг санкций — это основная тема, а все остальные факторы отошли на второй план. Инвесторы ждут нового пакета ограничений, и пока угроза сохраняется, продажи российских активов продолжатся», — считает эксперт.