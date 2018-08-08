Госплан может вернуться. Пока — на топливный рынок

Случившийся недавно в нашей стране резкий скачок цен на бензин заставил задуматься о способах предотвращения подобных ситуаций в будущем. Одной из мер, считают многие, может стать срочное введение на рынке топлива жесткого государственного регулирования. Соответствующий законопроект 7 августа внесли в Госдуму депутаты от КПРФ

Согласно этому документу, с 2019 года планируется ввести регулирование цен на все виды автомобильного бензина и дизтоплива. А также — на торговые наценки на них путем установления предельных уровней. Право определять такие уровни получит правительство. Предлагаемая КПРФ мера дополнит действующий закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

В сопроводительной записке отмечается, что причины недавнего резкого скачка цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России носили не рыночный характер. Они стали следствием одновременного повышения налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин на нефть. В результате экспортный рынок ГСМ стал премиальным относительно внутреннего рынка. И цены на российских бензоколонках тут же выросли.

Таким образом, правительством РФ была сделана ставка на поддержку крупных экспортеров нефтепродуктов, но рядовые потребители одновременно оказались в очень уязвимом положении. Рост цен на ГСМ негативно повлиял на уровень жизни россиян. Это вызвало сильное недовольство население, рост социальной напряженности и серию протестных акций в регионах, отмечают авторы законопроекта.

— Логика нашего законопроекта очень простая — мы даем правительству право (а не требуем в обязательном порядке!) устанавливать определенные ограничения цен на топливо, — пояснил «СП» соавтор законопроекта депутат Госдумы РФ Денис Парфенов . — Дело в том, что одним из этапов подготовки документа был «круглый стол» с участием представителей правительства, где они пожаловались, что у них нет полного инструментария для решения подобных проблем. Вот мы им инструментарий таким образом и дополняем.

Если министры поддержат этот закон, то, в случае угрозы нового скачка цен, они смогут устанавливать определенный «потолок», выше которого на данном этапе поднимать цены будет запрещено. Таким образом, смогут предвосхитить ситуацию, которая в последний раз приняла совершенно уродливый характер, когда бензин подорожал сразу на 3-4 рубля за каждый литр.

Да, цены потом зафиксировали. Но они уже поднялись, и отката назад не случилось. Простые люди по-прежнему несут от этого убытки. Те же крестьяне, у которых уборочная кампания на носу.

«СП»: — То есть Кабмин сможет сам вводить ограничения и сам же их снимать?

— Разумеется. Мы правительству просто предоставляем дополнительное пространство для маневра. Я с большим интересом посмотрю, как оно станет отказываться от предлагаемого инструмента.

«СП»: — В правительстве, как известно, сидят рыночные фундаменталисты. Им не нужна причина, чтобы обосновать отказ от регулирования, даже если это и в интересах людей…

— Так и происходит. Вспомните, как они относятся, например, к вопросу о прогрессивном налоге. Никакой международный или отечественный опыт их никогда не убедит. То же самое и с регулированием.

Конечно, это вопрос политической воли. Но подталкивать Кабмин надо.

«СП»: — Как вы предполагаете преодолеть сопротивление крупных нефтяных компаний, которым ваш закон вряд ли понравится?

— Мы отдаем себе отчет, что, по большому счету, всего несколько компаний контролируют у нас весь топливный рынок. Конечно, с их стороны будет сопротивление. Будут пытаться всячески «утопить» нашу инициативу. Но волков бояться — в лес не ходить. ФАС должна следить за ситуацией внимательнее.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предпочитает открытое госрегулирование для всех, чем скрытое регулирование в интересах только крупных игроков под видом рынка.

— Насколько нам известно, внесенный законопроект предполагает нормирование доходности для каждого из сегментов топливного рынка. В принципе, мы готовы работать в таких условиях, поскольку наш союз представляет интересы реального сектора.

«СП»: — В чем «реальность» вашей работы?

— У нас ведь преимущественно независимая розница. Мы занимаемся не спекуляцией, не банальной перепродажей — купили подешевле, продали подороже. Мы занимаемся снабжением. Потому что даем возможность топливу попасть из мелкооптовых цистерн в бак автомобиля.

То есть, мы создаем добавочную стоимость. Поэтому предлагаемые условия — госрегулирование, для нас более приемлемы, чем те, что мы имеем сегодня.

«СП»: — Поясните, пожалуйста…

— Если смотреть на ситуацию широко, то госрегулирование — может, и не лучшая идея. В какой-то степени это шаг назад. Но учитывая тот рынок, который сложился в России на практике, для Независимого топливного союза это было бы лучшее решение, чем то, что действует сейчас.

В идеале, мы за нормализацию рынка. Но в реальности вместо этого видим неуемное желание повышать налоги, что приводит к росту затрат. И, как следствие, — оптовых цен, Но одновременно действует и желание не допустить роста розничных цен. Это все приводит к проблемам у розницы.

То есть открытое госрегулирование, где четко зафиксирована доходность, внутри которого можно прогнозировать развитие бизнеса, для нас лучше, чем когда вроде бы — рынок, но по факту — то же регулирование, только еще и зарабатывать нам не дают.

Но мы не очень-то верим, что инициатива о госрегулировании в России пройдет.

«СП»: — Почему?

— За последние лет пять слишком много вложено в создание той системы, которая сейчас работает. Госрегулирование перечеркнет все это.

Регулирование противоречит интересам нефтяных компаний, загоняет их в очень жесткие рамки. Поэтому, думаю, нефтяные компании включат весь возможный и невозможный административный ресурс, чтобы такой закон не пропустить.

«СП»: — Но разве государство не сильнее компаний? То же правительство может возжелать получить подобный ресурс — еще один инструмент влияния на компании и на рынок…

— Не думаю, что наше правительство хочет, чтобы так было. Там негативно относятся к любому регулированию. Они это не очень любят и не очень умеют. К сожалению.

А вот координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что имеющихся у государства инструментов и так достаточно.

— Я категорический противник госрегулирования чего бы то ни было. Включая цены на топливо. Если это воплотится в жизнь, то мы в России получим Венесуэлу. Бензин вроде там дешевый, но купить его невозможно. Инфляция чудовищная, все печально.

Сейчас наше государство и так обладает полным набором инструментов, которые позволяют регулировать цены на топливо.

«СП»: — Тем не менее, серьезный скачок цен на бензин произошел…

— Необходимо, чтобы в полной мере заработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Чтобы она исключала сговоры, картельные соглашения. Чтобы жестко штрафовала за ценовые сговоры, разбивала монополии. Но этого нет.

При том, что все законодательные возможности для этого у ФАС есть. Включая возможность проведения оперативно-розыскной деятельности совместно с правоохранителями. Им не хватает воли. Но неужели, из-за бездеятельности ФАС надо ломать идеи рыночной экономики? Надо заставить чиновников работать, найти новых специалистов, которые будут справляться.

Ценовой кризис на топливном рынке был вызван налоговым маневром в нефтяной отрасли. Когда экспортные пошлины были обнулены, а налог — перенесен «на скважины». Но если нефтяная компания может продавать бензин в Польшу, например, за 40 рублей (в пересчете), а в России его привыкли покупать по 30 рублей, а других ограничений, кроме транспортных, не существует, — будут гнать бензин именно в Польшу. Это нормальный рыночный механизм. Тогда цены на внутреннем и внешнем рынке сравняются.

Кстати, они еще у нас не совсем сравнялись Равновесная цена — 60 рублей за литр. То есть — примерно один доллар. Так что то, что мы видим сегодня на наших заправках, — это еще цветочки. Последствия налогового маневра правительства еще впереди.

«СП»: — А, допустим, Дворкович объяснил тот скачок цен «пересменкой правительства». То есть — административной неразберихой…

— Нет, это не так. Правительство запланировало налоговый маневр давным-давно. Просто у нас пока гром не грянет — никто не спохватится. Бензин и дальше будет дорожать, если не вернуть экспортные пошлины и оставить налоговую нагрузку на скважинах.