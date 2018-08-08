Ещё
Госдеп в два раза увеличили вознаграждение за информацию о лидерах «Аль-Каиды»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.80
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.00
–1.28 Золото
1213.03
+0.18 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1598
–0.0131
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Госдеп в два раза увеличили вознаграждение за информацию о лидерах «Аль-Каиды» 

Газета.Ru 1 час назад
Госдепартамент США в два раза увеличили размер вознаграждения за информацию, которая бы помогла задержанию двух лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещенной в России) Абдуллы Ахмеда Абдуллы и Сейфа аль-Адля. Об этом говорится в сообщении Госдепа.
Размер награды увеличен с 5 до $10 млн  Это двукратное увеличение прежних вознаграждений, объявленных в 2000 году.
"Оба были членами совета руководства «Аль-Каиды», а аль-Адль также служил в ее военном комитете. Оба были обвинены федеральным большим жюри в ноябре 1998 года за их роль в бомбардировках посольств США в Дар-эс-Саламе и Найроби 7 августа 1998 года. В результате нападений погибло 224 мирных жителя, в том числе 12 американцев, и ранено более 5000 человек", — говорится в сообщении.
"Аль-Каида" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
Фондовый рынок США открылся разнонаправленно Официальный курс евро снизился на шесть копеек Эксперт прокомментировал возможное падение рубля из-за санкций против госдолга России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание за Крым: Америка выбрала новую жертву8
Названа реальная цена бензина228
Рубль пробил новую отрицательную отметку28
Рубль обвалился575
Налог на имущество рассчитают по-новому23
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение