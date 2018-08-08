Российские индексы завершили торговую сессию в «красной зоне»

Фондовые торги в РФ завершились в среду отрицательным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи ушел в минус на 0,83% и составил 2 293,01 пункта. Индекс РТС опустился на 2,91% до отметки 1 113,78.

Бумаги Сбербанка подешевели на 4,46%, «АЛРОСы» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,81%, Московской биржи — на 0,28%. Котировки обыкновенных акций «Газпрома» выросли в цене на 0,87%.

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