Российские индексы завершили торговую сессию в «красной зоне» 

Фондовые торги в РФ завершились в среду отрицательным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи ушел в минус на 0,83% и составил 2 293,01 пункта. Индекс РТС опустился на 2,91% до отметки 1 113,78.
Бумаги Сбербанка подешевели на 4,46%, «АЛРОСы» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,81%, Московской биржи — на 0,28%. Котировки обыкновенных акций «Газпрома» выросли в цене на 0,87%.
«Российские фондовые индексы завершают торговую сессию падением. В лидерах падения акции компаний «Энел Россия» (-4,6%) и «Газпром нефть» (-4,3%). Однако есть те, кто устоял, например, рост показали акции «Русснефти» (+4,5%) и «МегаФона» (+1,3%)», — комментирует заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.
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