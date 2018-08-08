Ослабление рубля пока не заставило россиян бежать в обменники

Кредитные организации также пока не наблюдают повышения нагрузки на инкассаторские службы — дополнительных запросов со стороны отделений нет.

Разовый всплеск спроса на доллары и евро зафиксировали только в «Русском Стандарте». «Во вторник в два раза увеличился объем валютно-обменных операций по сравнению с понедельником. В среду обороты стабилизировались», — отметили в банке.

8 августа курсы доллара и евро на Московской бирже обновили локальные максимумы. Доллар пробил отметку 65 рублей, такой уровень фиксировался два года назад. Евро укрепился до 75 рублей, вернувшись к уровню мая. В целом, рубль ослаб к основным валютам на 2%.

По словам аналитиков, поводом для ослабления рубля стала угроза новых санкций со стороны США. В СМИ появились подробности нового законопроекта, который подготовили несколько американских сенаторов. Документ предполагает введение ограничений для семи российских банков на долларовые расчеты. Кроме этого, речь идет о возможном запрете на операции с новыми выпусками российских гособлигаций.

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