Как аномальная погода повлияет на урожай в России и в мире

В конце июля глава минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен уже в 17 регионах страны. Ущерб составляет 8,7 миллиарда рублей, и эта цифра будет расти, учитывая, что сбор урожая продолжается.

"Если заявленные регионами убытки аграриев от природных бедствий в текущем году будут подтверждены, 2018 год станет рекордным по размеру ущерба от ЧС в сельском хозяйстве за последние пять лет", — заявил "Российской газете" глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов

Погода капризна: если в южных регионах европейской части России и Урала (Крым, Волгоградская, Астраханская, Оренбургская области) продолжается засуха, то в других регионах (например, в Курской области) не прекращаясь идут дожди. В период сбора зерновых они уже вызвали прорастание зерна в колосе, что привело к потере его качества, отмечает глава Национального союза агоростраховщиков.

Плюс к этому более чем в миллиард рублей убытков оценен град, который прошелся в конце июня полосой по югу России от Крыма к Ставрополью. Восточная Сибирь (Забайкальский край, Бурятия, Амурская область) страдают от наводнений, затапливающих посевы.

Нынешнее лето выдалось оптимальным для дачников и любителей отдохнуть на природе

"По нашим прогнозам, урожай зерна в этом году может быть ниже прошлогоднего процентов на 20, — отметил зампред правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов . — Но не стоит забывать о том, что прошлый год был рекордным по сбору зерна за всю свою историю. Поэтому, даже если мы соберем 100 миллионов тонн, как ожидается сегодня, катастрофы не произойдет".

При этом у медали есть и другая сторона. Как пояснил в беседе с «Российской газетой» вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут , в этом году крестьяне вполне могут неплохо заработать.

Причина неожиданная — качество зерна нового урожая в целом выше прошлогоднего. И тот факт, что в некоторых регионах дожди зерновой колос подпортили, общую картину не меняет.

"Все разговоры о том, что вся российская пшеница какая-то пророщенная или залежалая, разбиваются об объективные данные, согласно которым новый урожай по качеству выше прошлогоднего", — поясняет Александр Корбут. Об этом свидетельствуют и данные «Центра оценки качества зерна», которые говорят о том, что на начало августа этого года доля пшеницы 1-4 классов составила 75,4 процента. В прошлом году этот показатель едва превышал 71 процент.

Пока исследовано около 9 миллионов тонн — треть собранного на данный момент урожая. Скорее всего, итоговые показатели по качеству будут еще более положительными. На этом фоне цены на пшеницу и на мировом, и на внутреннем рынке идут вверх.

Не внакладе от нынешней жары оказались и отечественные мясники. «В этом году была ранняя весна, так что количество „шашлычников“, выезжающих на природу и потребляющих различные виды мяса и мясных полуфабрикатов, резко выросло, — пояснил в беседе с „Российской газетой“ руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин . — К тому же спрос на мясо (свинину, говядину, птицу) продолжает расти до сих пор, и это тоже благодаря благоприятной погоде».

Нынешнее лето выдалось оптимальным для дачников и любителей отдохнуть на природе, соглашается главный эксперт по развитию отрасли Национального союза свиноводов Григорий Аксаньян, так что «шашлычный» фактор в росте мясного спроса является одним из главных.

Растут и цены. В оптовом звене цена свиной полутуши с конца июля по начало августа выросла со 175 до 180 рублей за килограмм. В рознице также идет рост: по данным Росстата , в среднем по стране с января по июнь цена килограмма бескостной свинины выросла с 341,5 до 344,8 рубля.

Впрочем, как считает Григорий Аксаньян, к осени цены на свинину могут резко снизиться, по крайней мере, в оптовом звене: «В это время начнется массовый забой и рынок будет перенасыщен».

8,7 миллиарда рублей уже составил ущерб аграриев от чрезвычайных ситуаций в этом году

В прошлом году ситуация выглядела куда более пессимистичной. Из-за прохладной весны оптовые цены на мясо в среднем упали почти на 20 процентов. В этом же году это сокращение удалось компенсировать практически полностью. Более того, потребление мяса выросло более чем на два процента. «Для кого-то это может показаться несущественным, но для нашей отрасли это очень даже приличный рост», — отметил Юшин.

Представители молочной отрасли пока более осторожны в своих оценках. «Безусловно, природные катаклизмы влияют на состояние нашего рынка, так как доля кормов в себестоимости молока составляет от 30 до 50 процентов, — рассказали „Российской газете“ в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). — Но в данный момент мы не получаем сигналы из регионов о кризисной ситуации с заготовкой кормов». Таким образом, пока предпосылок для снижения производства нет и здесь. Да и цены в период «высокого» молока не растут, а даже снижаются — с 53,1 рубля за литр питьевого пастеризованного (2,5-3,2 процента жирности) в январе до 52,5 рубля в июне. Мелочь, но приятно.

А как у них Немецкие фермеры ожидают в этом году миллиардные убытки из-за небывалой жары. Доходы упали почти на полтора миллиарда евро, а урожай зерновых сократился на 18 процентов. Глава Союза сельскохозяйственных работников оценил ситуацию как «близкую к стихийному бедствию» и потребовал от правительства помощи на сумму 1 миллиард евро, чтобы компенсировать издержки, вызванные долговременной засухой. Она уже погубила такие культуры, как сахарная свекла, рапс, картофель и кукуруза. Цены на дефицитные товары растут, а животные, например коровы, остаются без корма. Согласно законодательству ФРГ, правительство имеет право объявить чрезвычайное положение, если погибнет треть среднегодового урожая. Ситуация сегодня неумолимо движется именно к этому показателю, что ставит под угрозу само существование сельского хозяйства в Германии.

В Великобритании необычайная жара стала причиной повсеместных засух, лесных пожаров и погубленного урожая. Температура воздуха здесь впервые за много лет поднялась выше 35 градусов, а вместе с ней поднялись и цены на картофель, капусту, морковь и лук. Жара сказывается и на разведении скота: у фермеров заканчивается корм для животных. Эксперты рассчитывают, что урожай пшеницы в этом году впервые за шесть лет упадет ниже отметки в 130 миллионов тонн. Цены на хлеб выросли на 20 процентов. Фермеры со страхом ждут осени и зимы. «Сегодня я продаю упаковку брокколи за 8 фунтов, но через пару дней эта цена может удвоиться, — говорит Пол Мерфи , владелец семейного бизнеса в Лондоне. — Брокколи запекается прямо в поле, фермеры не успевают собрать урожай».

Привычная к испепеляющей жаре с античных времен Греция продолжает страдать от засух. В последние годы в зимний период выпадает все меньше и меньше осадков, что приводит к все более засушливым летним сезонам. В свою очередь, засухи не только существенно повышают риск возникновения лесных пожаров, но и являются источником многочисленных проблем для фермеров.

Так, на Крите урожай оливок этим летом может сократиться на 40 процентов. Если же на острове не хватит воды для искусственного орошения оливковых плантаций, доходы фермеров могут рухнуть на 70 процентов, сообщает издание Greek Reporter. По словам Константиноса Мамалакиса, владеющего несколькими гектарами земли к югу от Ираклиона и возделывающего на них тысячи оливковых деревьев, проблему нехватки воды в этом сезоне усугубляют необычно горячие ветра, в буквальном смысле испаряющие любую влажность. Фермер вспоминает, что в 2012 году засуха поставила его бизнес на край банкротства.

Александр Гасюк, «Российская газета», Афины