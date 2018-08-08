Урал стал четвертым по числу индивидуальных инвестиционных счетов 

Всего в России с начала года открыто более 224 тысяч ИИС, это на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос и объем средств, привлеченных на индивидуальные инвестиционные счета — с 21,8 до 54,1 миллиарда рублей. В среднем один инвестор держит на ИИС активы в размере 240 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что структура ИИС претерпевает некоторые изменения. Если раньше в портфеле преобладали государственные облигации, то в первой половине 2018 года большинство инвесторов предпочло вложиться в паевые инвестиционные фонды, на них приходится в среднем 39,6 процента от совокупного объема портфеля, облигации (24,6 процента) и акции (23,1).
Большинство индивидуальных инвестиционных счетов в Уральском регионе открыто в отделениях «зеленого» госбанка и филиалах федеральных брокерских компаний.
— Динамика роста как количества открытых ИИС, так и объема привлеченных средств, говорит об увеличении популярности этого инструмента, — отмечает заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй. — Инвесторы продолжают искать способы увеличения доходности вложений. Индивидуальный инвестсчет позволяет диверсифицировать портфель и вложиться практически во все инструменты финансового рынка: акции, облигации — как государственных, так и частных компаний — и другие. Вместе с тем, в отличие от банковского вклада, средства на ИИС не застрахованы, потому этот инструмент более рискованный и требует от владельца понимания базовых основ инвестирования.