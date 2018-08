Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 0,85% 

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов холдингов и инвестиционных компаний, продовольствия и напитков и банковских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 поднялся на 0,85%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS (IS:METRO), которые подорожали на 0,160 п. (17,02%), закрывшись на отметке в 1,100. Котировки Tekfen Holding AS (IS:TKFEN) выросли на 1,19 п. (6,45%), завершив торги на уровне 19,65. Бумаги Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik AS (IS:HURGZ) выросли в цене на 0,080 п. (5,93%), закрывшись на отметке 1,430.