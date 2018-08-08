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«Еврохим» в мае продал две компании на Украине за $53 млн
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«Еврохим» в мае продал две компании на Украине за $53 млн 

Прайм 28 минут назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Группа "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических корпораций, к концу мая продала две свои дистрибьюторские компании на Украине за 53,064 миллиона долларов, следует из отчетности группы за первое полугодие 2018 года по МСФО.
В середине мая «Еврохим» сообщил об уходе с рынка удобрений Украины и о продаже своего дочернего предприятия в этой стране. Причинами стали недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на этом рынке.
В среду в пресс-релизе по финансовым результатам «Еврохим» сообщил, что после того, как на Украине в начале года был введен запрет на импорт определенных видов продукции с последующим введением дополнительных санкций в отношении большого числа российских поставщиков, группа в мае приняла решение о продаже 100% своих дистрибьюторских активов (две украинские компании) в стране.
"К концу мая группа продала 100% акций обеих компаний несвязанным сторонам за 53,064 миллиона долларов", — отмечается в отчетности группы по МСФО. Вознаграждение подлежит уплате через 5 лет, дисконтированная стоимость составила 29,397 миллиона долларов. Группа признала убыток от выбытия дочерних компаний в размере 25,263 миллиона долларов.
Холдинг «Еврохим» основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.
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