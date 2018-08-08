Инвестиции продолжают расти

8 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что иностранные инвестиции в столицу выросли более чем на четверть.

По ее словам, прямые инвестиции зарегистрированных в Москве иностранных компаний в прошлом году увеличились по сравнению с 2016 годом. Так, за прошлый год они инвестировали без малого 84 миллиарда долларов США.

— По данным Банка России, это 56,3 процента от прямых инвестиций в страну за 2017 год, — подчеркнула заммэра.

Рост инвестиций свидетельствует о серьезной работе, которую проводит город в направлении улучшения инвестиционного климата, упрощения административных процедур, развития новых инвестиционных инструментов.

Ранее министр правительства Москвы , руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин сообщил, что Германия, Франция и Италия — крупнейшие государства, которые инвестируют средства в экономику столицы.

— Мы не отмечаем никакого оттока иностранных компаний и иностранных инвестиций из столицы, — сказал Черемин.

Он добавил, что объем этих компаний в последние годы неуклонно растет. Так, к концу прошлого года объем накопленных инвестиций иностранного капитала в экономику Москвы составил примерно 280 миллиардов долларов. Лидерами при этом стали страны, которые ввели экономические санкции против России.

Германия инвестировала около 9 миллиардов долларов, Франция — 4,6 миллиарда, а Италия — 3,6 миллиарда.

Сергей Черемин отметил, что введенные санкции почти не отразились на экономике Москвы. Небольшой спад был в конце 2014 года, однако вскоре положительная тенденция восстановилась.

Напомним, что ранее в Москве запустили новый сервис, на котором столичные предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение займов Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства до 100 миллионов рублей.

— Сегодня предприниматели могут онлайн записаться в коворкинг, получить помощь в подготовке документов для регистрации компании, подобрать помещения, подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса, — сказала Наталья Сергунина.

Займы предназначены для промышленных, научных и IT-предприятий. Они предоставляются сроком до пяти лет по ставке от 2 до 5 процентов годовых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов , министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития: