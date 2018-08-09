Рубль стремительно рухнул вниз

Рубль обвалился до минимума 2016 года

Доллар и евро вечером в среду усилили рост, американская валюта обновила максимум против рубля с ноября 2016 года на фоне роста санкционных рисков из-за инициативы группы авторитетных сенаторов США , внесших на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против госдолга России и российских госбанков.

Курс доллара расчетами "завтра" (на четверг — Прим. ред.) к 20.51 мск рос на 1,58 рубля, до 65,07 рубля, курс евро — на 1,87 рубля, до 75,52 рубля, следует из данных Московской биржи . Ранее в среду доллар подскакивал до 65,2 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро дорожал до 75,58 рубля — максимума с 4 мая.

Рынок нефти опустился вечером ниже уровня 72 доллара за баррель, что добавило давления на рубль. "Черное золото", в свою очередь, попало под давление данных минэнерго США о снижении запасов нефти за неделю лишь на 1,4 миллиона баррелей при прогнозе аналитиков сокращения на уровне 2,8 миллиона баррелей.

Новые санкции из-за дела Скрипалей

Ситуацию усугубило решение США ввести новые антироссийские санкции из-за якобы использования Москвой химического оружия в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. По данным на 23:59 мск доллар дорожал на 2,05 рубля, до 65,55 рубля, евро рос на 2,47 рубля, до 76,12 рубля.

Новые санкции, объявленные госдепом , разобьют на два этапа. Первая часть предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. До введения санкций вопрос об экспорте "чувствительной продукции" (двойного назначения) решался на индивидуальной основе в каждом отдельном случае.

Второй пакет введут в силу через три месяца, если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем.

Ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

"Дело Скрипалей"

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.

Два варианта развития событий

Аналитики называют два варианта развития событий.

При оптимистичном сценарии доллар сначала неизбежно подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и доллар "вернется на место", к 61-65 рублей или чуть выше, считает Андрей Верников , замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными — в пределах пяти-семи процентов", — уверен Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

"При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. Это обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар, а затем и закрепиться выше этой отметки", — прогнозирует Верников.