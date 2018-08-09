Ещё
Биржи США удержат от коррекции с помощью масштабных выкупов акций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.14
$
64.05
75.68
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.24
+0.00 Золото
1213.62
–0.00 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1610
–0.0032
26.07
1.1642
07.08
02.08
29.07

Биржи США удержат от коррекции с помощью масштабных выкупов акций 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика» Американские компании планируют нарастить объемы операций по выкупу акций до триллиона долларов в 2018 году, утверждают аналитики Goldman Sachs.
По итогам 2018 года расходы на buybacks вырастут на 46% по сравнению с 2017 года. Среди драйверов роста объемов buybacks называются налоговая реформа, а также высокие денежные потоки корпораций. Нельзя также не отметить, что именно buybacks будут сдерживать фондовый рынок США от коррекции на фоне резкого ухудшения геополитической обстановки в мире, торговых войн и росте ставки ФРС США.
"Более 80% компаний из индекса S&P 500 уже представили квартальные результаты и могут возобновить выкуп акций после некоторой паузы в прошлом месяце", − отмечает Дэвид Костин, главный стратег по американскому фондовому рынку в Goldman Sachs.
Дело в том, что американские компании приостанавливают реализацию программ по выкупу собственных акций перед публикацией квартальных отчетов, с целью избежать претензий со стороны регулирующих органов.
С начала года объем выкупа акций вырос на 83%, намного опережая 9%-й рост дивидендов. При этом активность сделок M&A с участием американских компаний подскочила на 130%, показывают данные UBS.
Активнее других проводят обратный выкуп акций технологические компании. Высокотехнологичный американский индекс Nasdaq с начала года прибавил около 10%, тогда как S&P 500 поднялся примерно на 2,7%, а Dow Jones Industrial Average незначительно вырос с начала года.
Крупнейшие компании лидировали по объемам выкупа акций. На долю 20 крупнейших компаний по рыночной капитализации в I квартале приходилось 72% выкупов.
В мае американские компании были особенно активны в отношении buyback. По данным фирмы TrimTabs, компании объявили о выкупе акций на рекордные $171,3 млрд
Как сообщали «Вести. Экономика», Apple в прошлом месяце заявила, что совет директоров компании утвердил новую программу обратного выкупа акций на сумму $100 млрд, а также увеличение суммы выплат квартальных дивидендов на 16%.
Вести Экономика: последние новости
Капитуляция рубля: российская валюта отправилась в свободное падение Рубль продолжает падать - доллар вырос до 65 рублей Чемпионат мира и жара помогли росту расходов британцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США594
Рубль стремительно рухнул вниз8
Доказана верность отказа РФ от финансирования США
Рубль обвалился577
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение