Биржи США удержат от коррекции с помощью масштабных выкупов акций

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика» Американские компании планируют нарастить объемы операций по выкупу акций до триллиона долларов в 2018 году, утверждают аналитики Goldman Sachs.

По итогам 2018 года расходы на buybacks вырастут на 46% по сравнению с 2017 года. Среди драйверов роста объемов buybacks называются налоговая реформа, а также высокие денежные потоки корпораций. Нельзя также не отметить, что именно buybacks будут сдерживать фондовый рынок США от коррекции на фоне резкого ухудшения геополитической обстановки в мире, торговых войн и росте ставки ФРС США

"Более 80% компаний из индекса S&P 500 уже представили квартальные результаты и могут возобновить выкуп акций после некоторой паузы в прошлом месяце", − отмечает Дэвид Костин , главный стратег по американскому фондовому рынку в Goldman Sachs.

Дело в том, что американские компании приостанавливают реализацию программ по выкупу собственных акций перед публикацией квартальных отчетов, с целью избежать претензий со стороны регулирующих органов.

С начала года объем выкупа акций вырос на 83%, намного опережая 9%-й рост дивидендов. При этом активность сделок M&A с участием американских компаний подскочила на 130%, показывают данные UBS.

Активнее других проводят обратный выкуп акций технологические компании. Высокотехнологичный американский индекс Nasdaq с начала года прибавил около 10%, тогда как S&P 500 поднялся примерно на 2,7%, а Dow Jones Industrial Average незначительно вырос с начала года.

Крупнейшие компании лидировали по объемам выкупа акций. На долю 20 крупнейших компаний по рыночной капитализации в I квартале приходилось 72% выкупов.

В мае американские компании были особенно активны в отношении buyback. По данным фирмы TrimTabs, компании объявили о выкупе акций на рекордные $171,3 млрд