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Экономист: падение курса рубля — «чисто спекулятивная история»
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Экономист: падение курса рубля — «чисто спекулятивная история» 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Рубль продолжил падать на фоне сообщений о новых санкциях США против России. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:04 мск четверга вырос на 80 копеек — до 66,35 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 76,95 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом доллар уже дорожал до 66,64 рубля, евро — до 77,27 рубля.
Спустя час торгов рубль компенсировал половину утренних потерь против основных резервных валют, но все еще теряет порядка 60-70 копеек к доллару и евро.
Накануне госдепартамент США объявил о новых санкциях против Москвы из-за «использования Россией химоружия в Солсбери».
Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.
Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».
В российском посольстве в США подчеркнули, что санкции вводятся под надуманным предлогом.
Кроме того, на прошлой неделе в конгресс США внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против российского госдолга и государственных банков.
Объявление о новых санкциях и даже их возможное введение не в состоянии заметно повлиять на курс рубля, колебания курса в последние дни — «чисто спекулятивная история», такую точку зрения высказал в эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
"Чтобы понять, что будет с рублем, нужно понимать, что иностранная валюта в нашу экономику доходит по двум каналам: инвестиции и структура торгового баланса. А положительное сальдо в торговом балансе у нас весьма велико: Россия продает товаров гораздо больше, чем покупает. С инвестициями из-за последних санкций могут быть проблемы — скорее всего, приток прямых инвестиций в Россию, инвестиций по линии банковских кредитов и инвестиций в российские ценные бумаги не будет увеличиваться. С другой стороны, при текущем уровне цен на нефть мы не рискуем потерять положительное сальдо торгового баланса, и, таким образом, не увидим падения доходов России от внешней торговли. А на сегодняшний день основным источником иностранной валюты для России остается положительное сальдо внешней торговли. Подскок курса доллара в последние дни, на мой взгляд, связан с чисто спекулятивной историей — попыткой «раскачать качели» и прокатиться на курсе доллара вверх-вниз. Сначала спекулянты работают на его повышение, а потом будут работать на его падении. Спекулянты этим приемом пользуются постоянно, для них это основной источник дохода. И для них эти санкции — прекрасный шанс заработать на динамике", — сказал Алексей Зубец.
Таким образом, фундаментальных угроз для курса рубля на сегодняшний день нет, считает эксперт.
"Фундаментально позициям рубля ничто не угрожает, и я думаю, что в течение ближайших недель или, может быть, пары месяцев мы увидим стабилизацию и, возможно, определенный откат курса доллара вниз. Потому что фундаментально, если бы не действия спекулянтов и не политика правительства, которое покупает иностранную валюту для пополнения резервов, мы увидели бы курс не в 60 и не 65 (рублей за доллар — ред.), а в 45 или, может быть, даже меньше. 55 рублей — это справедливая оценка доллара на сегодняшний день, и если бы не действия спекулянтов, то ситуация осталась бы относительно стабильной. Потому что все санкции, о которых сегодня идет речь, не ограничивают российскую внешнюю торговлю. Поэтому это не может нанести серьезного ущерба российской экономике, и, соответственно, повторюсь, стабильности рубля в среднесрочной перспективе ничто не угрожает", — считает Алексей Зубец.
В марте в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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