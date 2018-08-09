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Инвесторы устроили распродажу российских активов
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Инвесторы устроили распродажу российских активов 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
«Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат США 3 августа. В среду газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. Он предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков: Сбербанка, ВТБ, РСХБ, Газпромбанка, Пром­связьбанка, ВЭБа, а также Банка Москвы (принадлежит ВТБ). Кроме того, законопроект включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — но только с новыми выпусками.
После этой публикации инвесторы устроили распродажу. В течение всего дня рубль слабел: к 19.03 мск курс доллара вырос на 1,38 руб. до 64,87 руб. — это максимум с ноября 2016 г., если смотреть цены на закрытие торгов. Евро подорожал на 1,6 руб. до 75,25 руб., превысив порог в 75 руб. впервые с конца мая. Взлетели доходности ОФЗ: доходность 10-летних бумаг достигла 8,08% впервые с апреля 2017 г., а доходность 15-летних бумаг — 8,13% впервые с июля прошлого года.
Из упомянутых в законопроекте банков публичными являются только два — Сбербанк и ВТБ. Обыкновенные акции Сбербанка к закрытию торгов на Московской бирже подешевели на 4,26% до 193,2 руб., префы — на 3,91% до 169,74 руб. Котировки бумаг ВТБ упали на 2,37% до 0,05 руб. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 0,83% до 2293,01 пункта, индекс РТС — на 2,91% до 1113,78 пункта.
Появилось понимание, что санкции в том или ином виде будут усилены, констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Если реализуется худший сценарий и в SDN-список попадут такие банки, как ВТБ или Сбербанк, вполне вероятно ослабление рубля в масштабах 2014 г.», — опасается он. В последние пару дней оборот торгов валютой был небольшим, говорит дилер «Альба альянса» Артем Рощин: около $2,5 млрд в паре рубль-доллар. Но к 19.00 мск среды оборот достиг $5,1 млрд, а это вполне нормальный для рынка показатель, отмечает он. «Вряд ли можно говорить о том, что на динамику курса повлияли небольшие объемы — рубль действительно упал на новостях», — считает Рощин.
Если законопроект будет принят, он повлечет за собой изменения во всей банковской системе России, поскольку на госбанки приходится больше половины активов, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Банковская система будет вынуждена адаптироваться и оперировать исключительно рублями или другими валютами, указывает она. Российско-американские отношения движутся по негативной траектории, продолжает Орлова, если этот комплекс мер не примут в сентябре, это могут сделать позже. «Сценарий деэскалации санкций по-прежнему не появился», — заключает она.
Представитель Сбербанка отказался от комментариев. Представители других госбанков и ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответили.
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