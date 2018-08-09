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Рост ВВП Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне 4,1 процента
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Рост ВВП Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне 4,1 процента 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 9 августа /Синьхуа/ — Рост ВВП Беларуси в 2019 году при целевом сценарии развития экономики прогнозируется на уровне 4,1 проц. Это предусмотрено проектом прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, сообщил в среду заместитель министра экономики Беларуси Александр Червяков на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.
Он заявил, что проект бюджета на 2019 год формировался исходя из базового сценария экономического развития, где основные параметры: инфляция — 5 проц., ставка рефинансирования — 9,75 проц., цена нефти — 60 долларов за баррель.
Приоритетными направлениями финансирования в 2019 году будут расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере и исполнение долговых обязательств. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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