Рост ВВП Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне 4,1 процента

Минск, 9 августа / Синьхуа / — Рост ВВП Беларуси в 2019 году при целевом сценарии развития экономики прогнозируется на уровне 4,1 проц. Это предусмотрено проектом прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, сообщил в среду заместитель министра экономики Беларуси Александр Червяков на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.

Он заявил, что проект бюджета на 2019 год формировался исходя из базового сценария экономического развития, где основные параметры: инфляция — 5 проц., ставка рефинансирования — 9,75 проц., цена нефти — 60 долларов за баррель.

Приоритетными направлениями финансирования в 2019 году будут расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере и исполнение долговых обязательств. —0—