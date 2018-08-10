Обзор рынка: перспектива расширения санкций отпугивает инвесторов

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». В четверг рынок оставался под давлением продаж, вызванных перспективой расширения санкций США в отношении РФ. В среду вечером стало известно, что с 22 августа, вероятно, вступит в силу пакет санкций, связанный с «делом Скрипалей», который впоследствии может быть расширен, если российская сторона не проявит готовности к сотрудничеству.

Как сообщается, одним из объектов второй части санкций может стать Аэрофлот (AFLT), который, как следствие, за день потерял 1.9% капитализации. Акции ВТБ (VTBR) подешевели на 1.3%, Магнита ( MGNT ) — на 0.9%. Тем временем ослабление рубля заставило инвесторов искать «защитные» идеи среди акций компаний-экспортеров. В итоге Газпром нефть (SIBN) выросла на 4.2%, Лукойл (LKOH) — на 2.2%, Норникель (GMKN) — на 1.6%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, на большинстве азиатских фондовых площадок наблюдается небольшая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов «санкционный фактор», по всей вероятности, сохранит негативное влияние на российский рынок акций. Кроме того, восстановлению активности инвесторов препятствует внешний фон в целом. Так, фьючерсы на нефть Brent вчера потеряли еще 0.3%, в небольшом минусе закрылись фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM и фондовый индекс S&P 500, в то время как индекс волатильности VIX повысился впервые за шесть торговых сессий. Вместе с тем, мы не исключаем возможности сокращения спекулятивных коротких позиций на российском рынке в течение дня перед выходными. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося движения вверх по паре доллар-рубль под давлением опасений, связанных с возможным расширением санкций со стороны США.