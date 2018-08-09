Эмоциональный фон рубля: к ослаблению нет фундаментальных причин

Михаил Поддубский. Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Сегодня с утра давление на российский рубль, начавшееся на этой неделе с подачи санкционных новостей, продолжилось — пара доллар/рубль достигала отметки в 66,70 руб/долл. Комментирует главный аналитик Промсвязьбанка

По прошествии первого часа торгов ситуация постепенно начала стабилизироваться — курс вернулся в район отметки в 66 руб/долл. На горизонте ближайшего времени, на наш взгляд, для пары может становиться актуальным диапазон в 64-67 руб/долл.

Вчерашний торговый день был отмечен значительным ослаблением российской валюты — рубль за сутки потерял 3,2% против доллара и 3,4% против евро. Появление в СМИ предполагаемого варианта законопроекта, предложенного на прошлой неделе группой американских сенаторов, привело к цепной реакции на российском рынке. Первоначальная относительно умеренная негативная реакция, вероятно, привела к сносу стопов отдельных участников рынка в большинстве наиболее ликвидных активов (в первую очередь, ОФЗ и наиболее ликвидных акций), в результате, российский рубль в моменте терял в среду около 2,5%.

Уже после закрытия основной торговой сессии Московской биржи появились новости относительно введения администрацией Дональда Трампа отдельного блока санкций за использование химического оружия. Представители администрации ссылались на закон 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия, который предусматривает два раунда санкций: первый предполагает ограничение экспорта в Россию продукции, которая может нанести ощутимый ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов (может быть введен 22 августа). Второй раунд представляется более значительным (может предусматривать гораздо более жесткие ограничения, включая запрет на экспорт в страну любых американских товаров, и импорт в США любых товаров, кроме товаров питания). Второй раунд может быть реализован, если в течение трех месяцев страна-нарушитель не выполняет его требований, указанных в законе.

Если вернуться к теме законопроекта группы американских сенаторов, то, по большому счету, какой-либо новой информации участники рынка вчера не получили. Законопроект Грэма, Менендеса и группы других сенаторов является лишь одним из вариантов, которые будут рассматриваться Конгрессом — лидер сенатского большинства Митч Макконнелл накануне в качестве защиты от «вмешательства России в институт выборов» обозначил отдельный законопроект, предложенной сенатором-республиканцем Марко Рубио и демократом Крисом Ван Холленом. Вероятно, до сентября голосование по представленным законопроектам не состоится (Палата Представителей США лишь в начале сентября должна вернуться с пятинедельных каникул). В этом контексте август будет интересен обсуждениями в комитете по иностранным делам и банковском комитете Сената.

Вчерашнее ослабление рубля по масштабу сопоставимо с апрельским движением после введения санкций в отношении «Русала» . Ход торгов в рубле достаточно эмоционален, следовательно, фундаментальные ориентиры на текущий момент не играют для рубля ключевую роль, а основное движение объясняется новостным потоком. С точки зрения новостного фона, вероятно, новой информации от Конгресса США мы до конца недели, вероятно, не получим из-за их же парламентских каникул.

После того, как пара доллар/рубль пробила отметку в 64-64,20 руб/долл. и вышла из диапазона четырехмесячной консолидации с технической точки зрения возрастает вероятность движения в сторону 67 руб\долл.