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Зарплаты в странах СНГ: кто больше?
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Зарплаты в странах СНГ: кто больше? 

Sputnik Азербайджан 40 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
В терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран) реальная зарплата в России составила 1550 долларов, на Украине — 1073 доллара, Азербайджане — 1364 доллара, в Беларуси — 1602 доллара, Кыргызстане— 711 долларов, Молдовы — 787 долларов, Казахстане — 1252 доллара, говорится в инфографике Sputnik Таджикистан.
Лидером среди стран Восточной Европы стала Польша, где реальная зарплата составляет 2310 долларов. Далее следуют Чехия (2060 долларов), Хорватия (2034 долларов) и Венгрия (1983 долларов).
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