Зарплаты в странах СНГ: кто больше? 

В терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран) реальная зарплата в России составила 1550 долларов, на Украине — 1073 доллара, Азербайджане — 1364 доллара, в Беларуси — 1602 доллара, Кыргызстане— 711 долларов, Молдовы — 787 долларов, Казахстане — 1252 доллара, говорится в инфографике Sputnik Таджикистан.
Лидером среди стран Восточной Европы стала Польша, где реальная зарплата составляет 2310 долларов. Далее следуют Чехия (2060 долларов), Хорватия (2034 долларов) и Венгрия (1983 долларов).