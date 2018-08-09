Акции российских банков и «Аэрофлота» усилили падение на новостях о новых санкциях 

Как передаёт РИА Новости, акции Сбербанка сегодня дешевеют на 5,2%, обновив минимум с сентября 2017 года. Акции ВТБ падают на 6,3% впервые с ноября 2014-го, «Аэрофлота» — на 11,8% впервые за два года. В то же время бумаги «Норникеля», «Газпрома» и «Газпром нефти» демонстрируют небольшую положительную динамику.
Накануне Госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые антироссийские санкции. Предполагается, что они будут состоять из двух пакетов: первый предусматривает запрет на поставку продукции двойного назначения, второй включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, эмбарго на полёты «Аэрофлота» в Соединённые Штаты и почти полное прекращение американского экспорта.