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Акции российских банков и «Аэрофлота» усилили падение на новостях о новых санкциях
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Акции российских банков и «Аэрофлота» усилили падение на новостях о новых санкциях 

Говорит Москва 57 минут назад
Как передаёт РИА Новости, акции Сбербанка сегодня дешевеют на 5,2%, обновив минимум с сентября 2017 года. Акции ВТБ падают на 6,3% впервые с ноября 2014-го, «Аэрофлота» — на 11,8% впервые за два года. В то же время бумаги «Норникеля», «Газпрома» и «Газпром нефти» демонстрируют небольшую положительную динамику.
Накануне Госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые антироссийские санкции. Предполагается, что они будут состоять из двух пакетов: первый предусматривает запрет на поставку продукции двойного назначения, второй включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, эмбарго на полёты «Аэрофлота» в Соединённые Штаты и почти полное прекращение американского экспорта.
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