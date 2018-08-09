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Объём добычи угля в Ростовской области снизился на 15,6%
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Объём добычи угля в Ростовской области снизился на 15,6% 

Деловое сообщество 42 минуты назад
Ростовстат обнародовал данные о социально-экономическая ситуации в регионе по итогам полугодия. Согласно документам, опубликованным на сайте областного правительства. В Ростовской области сократилась добыча полезных ископаемых. Снижение составило 14%, объем отгруженной продукции собственного производства в этой сфере составил 12,6 млрд руб.
В среднем по России снижение уровня составило 1,9%. В регионе значительно сократилась добыча угля — на 15,6%, газа — на 7,8%. Добыча прочих полезных ископаемых упала на14,4%.
Одновременно зафиксировано увеличение индекса промышленного производства в Ростовской области почти на четверть (23%), по сравнению с данными 2017 года. Позитивный рост наблюдается и в сфере строительства торговых площадей, за первое полугодие текущего года введено в эксплуатацию на 25% больше площадей торговых предприятий чем за аналогичный период 2017 года.
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