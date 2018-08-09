Группа ВТБ оценила влияние санкций на свой бизнес во II квартале

Совокупное воздействие на группу ВТБ от попавших под санкции компаний существенно не изменилось во втором квартале 2018 года, следует из отчетности группы ВТБ по МСФО.

«В апреле 2018 года некоторые российские юридические лица, включая коммерческие предприятия, попали под санкции, введенные некоторыми странами. Менеджмент группы находится в процессе оценки воздействия новых санкций на существующие отношения группы с этими компаниями, включая кредитование, инвестиции, производные и другие транзакции с некоторыми из них. Совокупное прямое воздействие на группу от попавших под санкции компаний существенно не изменилось во втором квартале 2018 года. Сроки и степень конечного прямого и косвенного воздействия на группу ВТБ не определены», — говорится в отчетности.

В мае 2018 года группа ВТБ оценила воздействие санкций, введенных в отношении ее партнеров, на бизнес группы в менее 2% от стоимости активов в I квартале 2018 года. Активы группы на 31 марта 2018 года составили 13,109 трлн руб., по данным отчетности.