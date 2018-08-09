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Курс доллара превысил 66 рублей: аналитики назвали причину
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Курс доллара превысил 66 рублей: аналитики назвали причину 

Нижегородская правда 21 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comКурс доллара превысил 66 рублей: аналитики назвали причинуКурс доллара резко подскочил. Валюта превысила 66 рублей впервые с 2016 года
Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»
Определенно, девальвация рубля связана с общим негативным фоном на внутреннем финансовом рынке, который определяет фактор вероятного ужесточения санкций к РФ со стороны США. Причем речь идет как о потенциальных ужесточениях, детали которых появились 07.08 и которые могут распространиться на операции с новым госдолгом РФ, а также долларовые расчеты крупнейших госбанков, так и о вполне определенных, которые будут введены 22.08. Во втором случае речь идет об ограничениях в связи с так называемым «делом Скрипалей», о которых было объявлено вчера (сначала информация появилась в Reuters). Предполагается, что с 22.08 может быть запрещен экспорт из США в РФ продукции, которая может быть связана с национальной безопасностью. Вторая часть нового пакета санкций может быть реализована в случае, если РФ не гарантирует, что в дальнейшем не будет применять химическое оружие (факт применения, естественно, оспаривается), а также не позволит провести независимые проверки инспекторам ООН — снижение уровня дипотношений, приостановка полетов Аэрофлота в США, возможные ограничения в сфере торговли. Вторичным фактором, оказавшим негативное влияние на рубль могло стать снижение котировок нефти на -3,5% по сорту Brent из-за фактора торговой войны и неофициальной информации о превышении отдельными членами ОПЕК квот на добычу. Актуальный уровень сопротивления по паре рубль/доллар, который сейчас тестируется, можно определить как 66,5, сохраняется высокая волатильность.
Наталия Орлова, главный экономист «Альфа банка»
Инвесторы смотрят на изменения в политике США по отношению к России. Однако предсказать глубину падения рубля и то, как долго это продлится, сложно, потому что речь идет не об экономическом факторе, считает аналитик.
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