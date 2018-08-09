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МИД назвал неприемлемыми требования США для отмены санкций
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МИД назвал неприемлемыми требования США для отмены санкций 

Российская Газета 1 час назад
На Смоленской площади назвали неприемлемыми требования Вашингтона для отмены антироссийских рестрикций.
"В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Вашингтон осознанно идет по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений. Захарова напомнила, что российско-американские контакты сведены усилиями американцев практически к нулю.
"Вместо того чтобы заняться улучшением отношений, как это обсуждалось в ходе недавнего саммита в Хельсинки, в администрации США все силы бросили на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию", — подытожила Захарова.
В минувшую среду Белый дом объявил о новых антироссийских ограничительных мерах. При этом Вашингтон в очередной раз обвинил Москву в использовании химического оружия в британском городе Солсбери.
По некоторым сведениям, первый сакционный пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ ряда товаров и некоторые другие рестрикции. США заявляют о готовности применить второй пакет санкций, если РФ не гарантирует неприменение химоружия в будущем. В этом случае будет наложен запрет на любой импорт из страны, включая нефть и нефтепродукты.
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