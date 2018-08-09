Как долго продлится ослабление рубля

Курс доллара по отношению к рублю продолжит медленно расти, сообщили порталу Life эксперты.

На сегодняшних торгах на Московской бирже стоимость доллара достигла наивысших с осени 2016 года показателей — 66 рублей.

По словам опрошенных изданием экономистов, в перспективе падение цены российской валюты продолжится, однако будет медленным, если стоимость нефти не обрушится, что маловероятно, так как политическая обстановка в мире слишком нестабильна.

При этом накануне Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии МГУ , в беседе с РЕН ТВ опроверг ключевую роль санкций США на курс рубля. По его словам, есть и «более мощные» факторы для падения стоимости российской валюты, например, цены на ресурсы, главным образом на нефть.