Ещё
Как долго продлится ослабление рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
66.18
76.26
76.68
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.34
+0.04 Золото
1212.83
+0.02 РТС
1083.09
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1598
–0.0045
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Как долго продлится ослабление рубля 

Рамблер 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара по отношению к рублю продолжит медленно расти, сообщили порталу Life эксперты.
На сегодняшних торгах на Московской бирже стоимость доллара достигла наивысших с осени 2016 года показателей — 66 рублей.
По словам опрошенных изданием экономистов, в перспективе падение цены российской валюты продолжится, однако будет медленным, если стоимость нефти не обрушится, что маловероятно, так как политическая обстановка в мире слишком нестабильна.
При этом накануне Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии МГУ, в беседе с РЕН ТВ опроверг ключевую роль санкций США на курс рубля. По его словам, есть и «более мощные» факторы для падения стоимости российской валюты, например, цены на ресурсы, главным образом на нефть.
В свою очередь, Владимир Рожанковский, эксперт Международного финансового центра, отметил, что для повторения обвала рубля 2014 года сейчас нет причин, так как тогда он был спровоцирован снижением нефтяных цен.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля271
Государству посоветовали избавляться от компаний46
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Приставы навязывают россиянам чужие долги29
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение