Россия беспомощна перед падением рубля

Российский валютный рынок не прошёл испытание на прочность. Вслед за заявлениями США о двойном расширении санкций — по делу об отравлении Скрипалей и по ограничениям отечественным кредитным организациям использовать долларовые корсчета в американских банках — произошёл обвал рубля и падение котировок крупнейших российских компаний. Экономист Михаил Делягин специально для News.ru прокомментировал ситуацию на рынках.

«Вчерашняя ситуация: доллар подорожал к рублю на 2,6% в один день — это действительно много. Сегодня он уже прибавил еще 4,6%, он уже 66,8 рубля на бирже. То есть, вчера был только разгон. Это круто. Но это реакция на беспомощность и неадекватность государства», — заявил эксперт.

По его словам, причиной этого является не удешевление нефти, а то что до рынка наконец как до жирафа с дневным опозданием дошло сообщение об американских намерениях ввести расширенные санкции против нас.

«При этом участники рынка не посмотрели, что болезненные санкции, связанные с возможным использованием доллара для российских госбанков кроме Сбербанка , они могут быть через 90 дней. Т.е. до выборов в США, скорее всего, этого не будет. Крайне маловероятно», — отметил Делягин.

Однако сообщение о санкциях подчеркнуло уязвимость российской экономики. Оно показало беспомощность российского государства, вся внешняя политика которого свелась к художественному обтеканию и вообще «напоминает господина Козарева ( Андрей Козырев , министр иностранных дел РФ с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года — Прим.ред.), а не господина Лаврова».

«И демонстрация уязвимости, беспомощности и неадекватности государства — это вещь которая действительно способствует ослаблению рубля», — считает Делягин.

Между тем, по мнению экономиста, падение рубля не является чем-то катастрофическим или болезненным.

«Да, курс превысил 65 рублей за доллар, да, это двухлетний максимум, да, мы все расслабились при этом ожидая, что курс будет бултыхаться на прежнем уровне. Но политика, направленная на уничтожение экономики, безусловно, делает эту экономику уязвимой в том числе не только ко всем внешним шокам, но и даже ко всем внешним пискам», — сказал он.

Кроме того, Делягин пояснил, что нужно делать вкладчикам, имеющим долларовые сбережения в банках, упомянутых американскими сенаторами. Важно понимать, что депозиты в евро не пострадают.

«Если у Вас есть долларовый депозит в банках, которые названы американскими коллегами ( ВТБ Промсвязьбанк и т.д.), но не в Сбербанке, то нужно внимательно следить за сообщениями. Если американцы вдруг начнут форсированно обсуждать введение этих санкций, это будет в Конгрессе, будет много шума. Эта инициатива будет уже при другом Конгрессе и, скорее всего, она реализована не будет», — сообщил экономист.

Если же она будет реализована, то вкладчикам действительно нужно будет рваться переносить свои долларовые вклады в другие банки с потерями процентов.

«Но у вас впереди еще дней 90. Если же у вас долларовый вклад в другом банке — наслаждайтесь ростом котировок», — пояснил Делягин.

Подробнее о том, как повлиял анонс американских санкций на российскую экономику, читайте в нашем материале, который будет опубликован на портале News.ru после 15.00.