Процентные ставки по кредитам в России не изменятся под влиянием событий на рынке, считает эксперт

Российский финансовый рынок сейчас устойчивее к внешнему давлению, чем в прошлые годы. Вне зависимости от текущих событий процентные кредитные ставки не только сохранятся на прежнем уровне, но и могут снизиться в дальнейшем, заявил «Экономике сегодня» доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов.

Ранее Госдепартамент США объявил о введении новых антироссийских санкций с 22 августа из-за «использования химоружия в Солсбери». Ограничения состоят из двух пакетов. Первый предусматривает запрет на поставку устройств двойного назначения в РФ. Второй может начать действовать через 90 дней. Он включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании «Аэрофлот» на полёты в США и практические полное прекращение американского экспорта в РФ. Вступление в силу второго пакета зависит от того, предоставит ли Москва гарантии неприменения химического оружия и допусти ли наблюдателей ООН для проведения проверок.

При этом в Центробанке уверены, что «при сохранении текущих экономических условий ставки по кредитам и депозитам банков будут колебаться вблизи сложившихся уровней».

Бадалов отметил, что сейчас ситуация на российском финансовом рынке отличается от 2014 года, когда были введены первые ограничительные меры против РФ.

«Финансовый рынок был другим — имела место большая зависимость от нерезидентов, и сами санкционные меры дали тогда серьезный эффект. Исключать введение санкций против госдолга нельзя, так же как и повышения ЦБ ключевой ставки. Однако никаких реальных поводов для резких изменений нет», — сказал он.

Эксперт отметил, что ожидания от введения санкций и реальное положение дел на финансовом рынке не совпадают. Поэтому нынешние процентные ставки сохранятся с возможной перспективой на понижение, однако серьёзного движения в эту сторону ждать не стоит.

В заключение аналитик напомнил, что средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, выданным в июне, понизилась до 9,48% годовых после 9,56% в мае.