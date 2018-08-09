Силуанов успокоил россиян после падения рубля

Силуанов объяснил причины волатильности на рынках

Волатильность на рынках обусловлена готовящимися санкциями США и нестабильной ситуацией на развивающихся рынках, сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторикой США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», — сказал он.

Силуанов добавил, что российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, «будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений». По его словам, « правительство РФ Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году».

В ходе биржевых торгов сегодня, 9 августа, курс доллара впервые с ноября 2016 года превысил 66 руб., курс евро превысил 77 руб. на фоне объявления Госдепартаментом США подготовки новых санкций в отношении России.

Ранее Госдепартамент США объявил, что в отношении России будут введены санкции в рамках американского закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием, в связи с тем, что Москва якобы причастна к инциденту в Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен 22 августа.