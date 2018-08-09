Страховщики прогнозируют снижение стоимости каско

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости . Каско в РФ продолжит дешеветь как минимум до конца текущего года, снижение его стоимости в целом по рынку может достигнуть 5%, тогда как падение цен для отдельных автомобилей может оказаться более существенным, считают опрошенные РИА Новости эксперты российского страхового рынка.

"Мы ожидаем, что эта тенденция (снижение средней премии по каско — ред.) продолжится, как минимум, до конца года", — сказал вице-президент, руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров.

Евгений Попков. "Еще как минимум два квартала можно ожидать удешевления добровольных автостраховок. В целом по рынку снижение может достигнуть 5% до конца года. Для отдельных моделей транспортных средств страховые тарифы могут упасть на 15-20%", — прогнозирует начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС»

По данным Росстата, цены на услуги страхования в июле по отношению к июню снизились на 0,4%. В ведомстве объяснили, что это связано со снижением годовой стоимости полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков.

ФРАНШИЗА

Страховщики рассказали, что снижение стоимости каско в первую очередь связано с увеличением доли продуктов с усеченным покрытием (например, только страхование от угона и полной гибели автомобиля) и широким распространением страхования с франшизой. В частности, по словам директора дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталия Княгиничева , в их компании доля таких продуктов составляет около 60%.

Система франшизы в страховании означает освобождение страховщика от возмещения убытков страхователя, не превышающих определенной величины, то есть участие клиента в оплате части ущерба.

"За франшизу полагаются существенные скидки, доходящие до 30-40% от базовой стоимости полиса", — уточнил Попков.

Бусаров отметил, что размер средней франшизы на протяжении последних лет имеет тенденцию к увеличению, и что сегодня клиенты чаще выбирают франшизу в 20-30 тысяч рублей.

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Стоит напомнить, что в последние годы на российском рынке автокаско наблюдалась отрицательная динамика. Так, по данным ЦБ , объем взносов по этому виду страхования по итогам 2017 года снизился на 4,8%, до 162,5 миллиарда рублей. По итогам 2016 года поступления по автокаско сократились на 8,8% — до 170,7 миллиарда рублей.

"Сокращение рынка привело к ужесточению конкуренции и, как следствие, демпингу ряда игроков", — прокомментировал ситуацию Бусаров. По его словам, многие компании стремятся переманить к себе безубыточных клиентов из других компаний, предлагая дополнительные скидки.

"Многие страховщики сегодня с учетом снижения аварийности и с возможностью предлагать клиентам усеченные продукты начинают играть на этом рынке агрессивно. Ценовая конкуренция начинает давить на рынок", — добавил Княгиничев.

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Вместе с тем, эксперты страхового рынка РФ еще осенью прошлого года предрекали рынку каско светлое будущее.

Определенные надежды были связаны с восстановлением спроса на автомобили и оживлением кредитования, а также развитием цифровых и онлайн-технологий, которые упростят процесс взаимодействия между страховщиком и страхователем.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне заявлял, что считает продвижение каско весьма перспективным направлением, особенно если объяснить гражданам, как работает франшиза, и через нее снижать их издержки на приобретение данного продукта.

"По итогам 2018 года мы прогнозируем рост рынка каско в пределах 10%, в основном в связи с увеличением продаж новых автомобилей", — заключил Бусаров.