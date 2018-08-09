Чёрная среда, чёрный август, чёрный год. Как американские санкции скажутся на экономике России

Вчера8 августав ходе торгов на Московской бирже курс рубля упалдо 75,2 рубля за евро и 64,9 рубля за доллар. Это самый низкий показатель с ноября 2016 года.9августа курсрубля продолжалдвижение вниз. Падение национальной валюты назвали «эмоциональным». Оно было вызвано тем, что стали известныподробности законопроекта, подготовленного американскими сенаторами от обеих партий, в частностиЛиндсиГрэмоми БобомКардиным.

Это действительноочень жесткий документ, не зря российские дипломаты назвали его «драконовским», а наши сенаторы очередной разобвинили США в том, что они стремятся стать мировымполицейским.

Документ предлагает объединить все ограничительные меры, которые принималисьотдельными актами впоследниегоды. Вправительстве США должен быть создан «санкционный координационный офис», онобъединит политические иэкономические санкции, атакже займется ихсогласованием сЕвросоюзом. Документ такжетребует отпрезидента США поддержать усилия понедопущению вмешательства России вработу американских госучреждений.

Американскиесенаторы предлагаютпрезиденту Трампупотребовать от России вернуть Крым Украине, заставить ее отказаться от поддержки непризнанных республик Абхазии, ЮжнойОсетии, Приднестровьяи прекратитьпомогатьБаширу Асаду.

ВТБ, ВЭБ, Понятно, что Россия никогда не пойдет навыполнение этогоультиматума. Итогда американскиезаконодатели предлагают ввести запрет на действияв США семи российских банковсгосударственнымучастием. Среди них — Сбербанк Промсвязьбанк , Россельхозбанк. Финансовые меры предусматривают фактический запретамериканским резидентамнаоперации сроссийским госдолгом. В законопроект включенпункт попоиску активов иличного состояния Владимира Путина

На фоне этих новостей иностранные инвесторы стали активно избавляться от российских ценных бумаг:облигаций Федерального займа — ОФЗ, акций Сбербанка и ВТБ. Рубль стал падать. Это — реакция на возможный закон, который может бытьприняттолько осенью, ведь Конгресс США сейчас в отпуске до следующей недели, а Сенат — до конца августа.

На августжепришлосьочередноеосложнение отношений между США и Россией. В Штатах продолжается расследование дела «секс-шпионки» Марии Бутиной. Комитет сената США намерен вызвать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний о возможном вмешательстве России в американские выборы. Госдеп США сделал очень жесткое заявление в связи сдесятилетиемначала российско-грузинской войны. Америка отказалась от нашегопредложениясовместно вести борьбу с киберпреступностью. И вот-законопроектГрэма-Кардина.

Но и это еще не всё. США обвинили Россию в нарушении закона о контроле и запрете химического и бактериологического оружия. Поводом стала попытка отравить бывшего полковника ГРУ Скипаля и его дочь. И хотя преступление до конца еще не расследовано, у американских властей нет сомнения в том, кто виноват. Санкции будут наложены в два этапа. Первый предусматриваетограничениеэкспортав Россию продукции, которая может нанести ощутимый ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. К такой продукции относятся электронные устройстваи компоненты, а такжеавионика (авиационная электроника). Первый раунд вступит в силу 22 августа.

Второй раунд санкций не обязателен. Согласно закону американские власти могут потребовать от властей Россиив течение трех месяцевгарантий неприменения химического оружия, а также проведения инспекций напредприятиях, где такое оружие может производиться.

Нашответ, судя по всему, будет категорически отрицательный. Дмитрий Песков ужезаявил«Подобные рестрикции (ограничения — ред.), собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному прав».

Значит, неминуема вторая серия санкций. Она предусматривает, по меньшеймере, три меры, из шести, предусмотренных законом. Это:

голосование США против предоставления стране любых кредитов международными банками;

запрет на кредитование правительства страны банками США;

запрет на экспорт в странулюбых американских товаров;

запрет на импорт из страны в США любых товаров, кроме продуктов питания;

понижение уровня или приостановка дипломатических отношений;

запрет на авиаперевозки авиакомпаниям, подконтрольным правительству страны.

И уже сегодня на Московской бирже акции «Аэрофлота» упали на 8 процентов. Подугрозойокажутся и российские энергетические проекты. Инвестиции в них более 250 миллионов долларовстанут поводом длявведения санкций.

Что принесут новые санкции простому россиянину? Прежде всего — рост в цене доллара. Это означает удорожание всех импортных товаров и товаров, где есть импортные составляющие. Очень вероятно повышение процентов по кредитам, ведь банкам, оказавшимся под санкциями, нужно будеткомпенсировать убытки от них. Не будем забывать, что с 2019 года нас ждет увеличенный НДС с и связанный с этимрост цен практически на всё. Есть все основания считать, что «чёрная среда» 8 августа — пришла к нам надолго.