Рубль вдвое сократил утреннее снижение

Курс рубля вдвое сократил утреннее снижение

Акции российских компаний в ходе торгов на Московской бирже отыграли значительную часть утренних потерь, а рубль вдвое сократил снижение к доллару и евро. В частности, индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,45%, до 2282,5 пункта, а РТС — на 2,4%, до 1087,02 пункта. При этом в начале сегодняшних торгов падение индекса Мосбиржи достигало 1,55%, а РТС падал на 3,65%, до 1073,15 пункта, опустившись ниже отметки 1100 пунктов впервые с 19 июня.

Днем рубль вдвое сократил утренние потери к доллару и евро. Так, курс доллара к 15:00 сократил рост до 66,13 рубля, что на 58 копеек выше закрытия торгов 8 августа, а евро подорожал до 76,63 рубля, что на 50 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Для сравнения, ранее сегодня курс доллара достигал отметки 66,72 рубля, а евро — 77,33 рубля.

Тем не менее в четверг доллар превысил отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года, а евро оказался выше 77 рублей впервые с 16 апреля — спустя несколько дней после введения новых апрельских санкций США.

Санкционные опасения

Сегодняшнее снижение курса рубля и стоимости российских акций происходило на фоне роста новых опасений относительно возможного введения очередных санкций США.

В частности, администрация США объявила вечером 8 августа о том, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента , через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что правительство РФ Банк России осуществляют мониторинг ситуации на финансовых рынках и обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности. По его словам, текущая волатильность на финансовых рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Силуанов отметил, что российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений.

Мнение экспертов

Динамика российского рынка и рубля отразила опасения инвесторов относительно возможного введения новых санкций, однако краха не случилось: рубль не продолжил стремительное падение, как происходило в конце 2014 — начале 2015 года, а скорректировался уже в ходе торгов в четверг. По мнению экспертов, потенциальное введение новых санкций США уже учтено в котировках, поэтому вероятность дальнейшего падения рубля и российских акций сейчас стала меньше.

"Утренняя реакция фондового рынка и рубля на санкции Госдепа по делу Скрипалей была чересчур эмоциональной. Если присмотреться, сильного негатива новые санкции в себе не несут. Неудивительно, что в дальнейшем ряд инвесторов использовал просадку для покупок", — комментирует рыночную ситуацию старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

По оценкам "Альпари", актуальный коридор торгов для пары доллар/рубль на ближайшее время составляет 65-67 рублей, для пары евро/рубль он находится в диапазоне 75,5-78 рублей, а индекс Мосбиржи стабилизируется на уровнях 2270-2300 пунктов.

Текущие рыночные котировки уже учитывают опасения ввода санкций против российских компаний, хотя предложения американских сенаторов и вовсе могут остаться в виде законопроекта, полагает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank Евгения Абрамович