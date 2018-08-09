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Илон Маск предложил акционерам Tesla неудачный план
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Илон Маск предложил акционерам Tesla неудачный план 

Прайм 18 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рынок акций был снисходителен к Илону Маску, который не раз злоупотреблял доверием Уолл-стрит. Однако его очередное громкое заявление — предложение перевести производителя электромобилей Tesla Inc. в непубличную собственность — выглядит как плевок в лицо акционерам. И, что еще хуже, его аргументы в пользу отказа от листинга Tesla ущербны почти по всем параметрам. Утешает лишь то, что если такая сделка состоится, акционеры смогут выйти из капитала, продав бумаги с 23%-ной премией к цене акций по состоянию на понедельник, говорится в статье Dow Jones.
Основной довод, который все чаще приводят подавленные топ-менеджеры компании и предлагающие им свои услуги инвестфонды, состоит в том, что компании часто делают глупости, чтобы оправдать ежеквартальные ожидания рынка, и в результате жертвуют своими долгосрочными перспективами. Если сделать компанию непубличной, то ее руководство сможет не беспокоиться о краткосрочных вопросах и инвестировать долгосрочно, действуя в интересах самой компании, лояльных акционеров и общества в целом.
Проблема в том, что этот подход неприменим к Tesla.
Трудно представить себе компанию, которая думает об интересах Уолл-стрит меньше, чем Tesla. Ранее в этом году Маск на конференции по квартальным финрезультатам отказался отвечать на «скучные глупые вопросы» аналитиков. Кроме того, компания не предоставляет прогнозы по квартальной прибыли и непростительно часто фиксировала убытки, значительно превосходившие ожидания. Квартальную прибыль и она получала всего дважды — и оба раза неожиданно.
Tesla относится к небольшой группе публичных компаний, чьи акционеры активно поддерживают долгосрочные инвестиции. Акции Tesla при IPO в 2010 году стоили 17 долларов, а в эту среду их цена уже составляла 370 долларов. И это несмотря на то, что Маск инвестировал и терял миллиарды долларов, неоднократно размещал новые акции и размывал доли инвесторов, частично оплачивая труд сотрудников акциями компании. Мышление в рамках краткосрочной перспективы — это не про акционеров Tesla. На самом деле, непросто найти инвестиционный или венчурный фонд, который поддерживал бы Tesla в течение 8 лет, в то время как она потеряла такое количество денег.
Краткосрочно мыслящие инвесторы могут давить на руководство по трем направлениям: через беспокойство совета директоров насчет цены акций, голосование инвесторов-активистов по вопросам о руководстве и недружественные заявки. Однако совет директоров, похоже, полностью состоит из сторонников Маска — настолько, что в среду в заявлении, подтверждающем предложение о выкупе, они назвали его только по имени. Инвесторы-активисты не обращают внимания на Tesla. Отчасти это происходит из-за столь сильной поддержки ее акционеров, но также и потому, что любые изменения в стратегии приведут к уходу Маска и обвалу акций. Идея недружественной заявки на покупку Tesla фантастична: при рыночной стоимости в 65 млрд долларов она дороже, чем Ford
Motor Co. или BMW AG. Если вкратце, то Маска сдерживает только необходимость поиска достаточных средств для финансирования текущих операций, и якобы краткосрочно мыслящие рынки делают все возможное, чтобы помочь ему в этом.
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