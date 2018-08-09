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Цены производителей в США не изменились в июле на фоне снижения стоимости услуг
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Цены производителей в США не изменились в июле на фоне снижения стоимости услуг 

Вести Экономика 9 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Цены производителей в США не изменились в июле, поскольку стоимость услуг снизилась впервые в этом году, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Цены производителей в июле остались на уровне предыдущего месяца, свидетельствуют данные Министерства труда США. В июне наблюдался рост на 0,3% по сравнению с маем.
В годовом выражении цены производителей повысились на 3,3%. В июне цены производителей выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост показателя в июле на 0,2% относительно июня и повышение на 3,4% в годовом выражении.
Цены производителей без учета волатильных компонентов, таких как продукты питания, энергоносители и торговые услуги (индекс Core PPI), выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В июне был зафиксирован аналогичный рост показателя.
В годовом выражении Core PPI вырос на 2,8% после подъема на 2,7% в июне.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены производителей выросли на 0,1% в помесячном выражении и на 2,7% — в годовом. Прогноз предполагал повышение на 0,2% и 2,8% соответственно.
Цены на энергоносители в прошлом месяце опустились на 0,5% по сравнению с июнем.
Оптовые цены на продукты питания снизились на 0,1% после падения на 1,1% в июне.
Цены на товары увеличились на 0,1% по сравнению с июнем, рост в годовом выражении составил 4,5% и оказался максимальным с декабря 2011 года.
Стоимость услуг уменьшилась на 0,1%, что стало максимальным снижением за семь месяцев. В июне цены на услуги повысились на 0,4%.
[МНЕНИЕЭКСПЕРТА=SPECIAL] Мнение эксперта TeleTrade
Александр Егоров (Валютный стратег ГК TeleTrade): [TELETRADELOGO] Все составляющие блока данных по инфляции производителей вышли несколько хуже прогноза, но в целом поддержали динамику на рост показателей. Валютный рынок продемонстрировал сдержанную реакцию. После сопроводительного заявления по итогам заседания ФРС США общая стратегия американского регулятора направлена на повышение ставки, а потому реакция на опубликованные данные могла проявиться только в случае резкого отклонения от прогноза.
Динамика валютных курсов формируется в русле сложившихся за последнее время тенденций. Евро против доллара — нейтрален, фунт — структурируется в нисходящий тренд, доллар/японская иена — формирует нейтрально нисходящий уклон. [TELETRADEPIXEL] [/МНЕНИЕЭКСПЕРТА]
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