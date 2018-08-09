Центробанк нашел «противоядие» от экономических рисков

"Российская экономика сегодня столкнулась с уникальным совпадением негативных информационных факторов, что и стало причиной как повышенной волатильности рубля, так и падения акций на рынке РФ. Одним из негативных поводов стали сообщения о рассмотрении в Штатах санкций к АФК «Система» , а также обсуждении американскими сенаторами. Решающим стали сообщения о введении 22 августа санкций в контексте дела Скрипалей, якобы отравленных в марте в Британии.

Инвестор на фоне трех столь сильных новостных ударов оказался в состоянии неопределенности и вынужден был сыграть на понижение. Эта эмоциональная реакция была подогрета динамикой котировок нефти, которые вчера резко снижались до 72 долларов за баррель после недавнего взлета к 75 долларам. Запасы нефти в США оказались выше прогнозируемых, это всегда снижает цены на торгах. Но последний негативный фон держится недолго и отыгрывается всегда достаточно быстро", — отмечает аналитик.

Глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов прокомментировал ситуацию на российском рынке, открывшемся сегодня резким падением. «Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», — сказал он. И добавил: правительство РФ Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило в том числе в текущем году.

"Комплекс негативных новостей отправил рубль в нокдаун, но его снижение все же меньше, чем было в апреле. Сейчас курс российской валюты снизился примерно на 3%, весной падение было более ощутимым — свыше 5%. Дальше прогнозы сдержанно — позитивные. Вероятнее всего, рубль продолжит набирать поддержку со стороны нефти, так как в среднесрочной перспективе доминирует тренд на повышение котировок барреля — по крайней мере, до конца года.

Эта тенденция отчасти компенсирует неопределенность, связанную с давлением санкций на курс валюты РФ. После сегодняшнего падения до 66 за доллар, в ближайшие дни рубль отыграет позиции до 65 и замрет в ожидании 22 августа, когда будут введены санкции по Скрипалям. Если США ограничатся очередными декларативными мерами, ничего кардинально не изменится. Но в случае серьезных ограничений к российским предприятиям и госдолгу в конце августа не исключается новое снижение курса отечественной валюты", — подчеркивает специалист.

Под контролем Центробанка

На фоне сообщений о готовящихся новых санкциях против России основные биржевые показатели рынка утром 9 августа продемонстрировали резкое снижение. Из-за падения курса рубля стоимость доллара на открытии торгов превысила 66 рублей, достигнув уровня двухлетней давности. Евро на открытии торгов подорожал до 77 рублей. Позднее курс рубля частично отыграл резкое снижение.

Сбербанка. На рынке ценных бумаг также произошло падение стоимости акций ряда российских компаний. Лидером падения оказались ценны​е бумаги "Аэрофлота" , так как эта авиакомпания может стать объектом второго пакета санкций по «делу Скрипалей». Серьезное сокращение стоимости также продемонстрировали акции ВТБ

"Центробанк отслеживает ситуацию на рынке круглосуточно — это его обязанность, с которой он неплохо справляется. Когда рубль выводили в «свободное плавание», зарезервировали возможность в случае чрезвычайных обстоятельств влиять на курсоформирование за счет интервенций. И сейчас у регулятора достаточно возможностей сгладить колебания валюты РФ. Самый простой способ — уменьшить заявку на покупку валюты в августе, уже это выровняет спрос и предложение, что посодействует укреплению рубля.

Это безболезненный способ, он означает, что Россия в конкретный период немного притормаживает накопление резервов. Другой вопрос, нужно ли это делать. С сиюминутной точки зрения рыночные события неприятны, они создают нервозность на рынках и негативные последствия. Но уже в ближайшее время начнется отыгрывание курса.

В стабилизации валюты важно при этом чувство меры, иначе на вмешательство могут жестко отреагировать инвесторы. В целом же сейчас ничего критичного не произошло. Это штатная финансовая жизнь России, к которой государство готово еще с первых эпизодов объявления санкций почти пять лет назад", — заключает Никита Масленников.