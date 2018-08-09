Ещё
Более 190 млн рублей от ФРП на комплектующие для электроники, инструмент и маркировку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.56
+0.04 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Более 190 млн рублей от ФРП на комплектующие для электроники, инструмент и маркировку 

Министерство промышленности и торговли РФ 48 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил три займа на проекты в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. Общая стоимость их реализации превысит 300 млн рублей, из которых займы ФРП составят 192 млн рублей.
Компании «Кулон» из Санкт-Петербурга одобрен заем в 128 млн рублейпо условиям программы ФРП «Комплектующие изделия». С помощью займа предприятие модернизирует действующее производство и увеличит на 20% выпуск керамических конденсаторов и помехоподавляющих фильтров. По данным компании доля импорта в этом сегменте рынка составляет более 80%. По мере реализации проекта доля импорта будет снижаться в среднем на 1% ежегодно до 3 квартала 2023 года.
Также получила одобрение займа по программе«Комплектующие изделия» Компания «Ремуниверсал» из Ставропольского края, но с привлечением финансирования и от регионального фонда: 14 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 6 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности Ставропольского края. С помощью займа предприятие начнет выпуск современного высокоточного инструмента и оснастки для изготовления алюминиевых аэрозольных баллончиков. В настоящее время в России нет производителей подобного инструмента для производственных линий, поэтому предприятия аэрозольного кластера вынуждены приобретать дорогостоящие европейские аналоги.
Кроме того, Экспертный совет ФРП одобрил заем на 50 млн рублей компании «Фармакор продакшн» из Санкт-Петербурга по недавно стартовавшей программе «Маркировка лекарств», которая направлена на целевую закупку фармкомпаниями специализированного оборудования для маркировки лекарственных средств.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Банк «Возрождение» реализовал первую сделку по программе Минпромторга РФ Денис Мантуров: Для большинства россиян качество продуктов важнее цены Глава минпромторга Денис Мантуров - о новых авто, возрождении рынков и неожиданных успехах металлургов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса44
В России вернулись к идее отказаться от доллара201
Россиян предостерегли от покупки валюты349
Силуанов успокоил россиян после падения рубля109
Америка потопила рубль463
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение