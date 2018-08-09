Более 190 млн рублей от ФРП на комплектующие для электроники, инструмент и маркировку

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил три займа на проекты в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. Общая стоимость их реализации превысит 300 млн рублей, из которых займы ФРП составят 192 млн рублей.

Компании «Кулон» из Санкт-Петербурга одобрен заем в 128 млн рублейпо условиям программы ФРП «Комплектующие изделия». С помощью займа предприятие модернизирует действующее производство и увеличит на 20% выпуск керамических конденсаторов и помехоподавляющих фильтров. По данным компании доля импорта в этом сегменте рынка составляет более 80%. По мере реализации проекта доля импорта будет снижаться в среднем на 1% ежегодно до 3 квартала 2023 года.

Также получила одобрение займа по программе«Комплектующие изделия» Компания «Ремуниверсал» из Ставропольского края, но с привлечением финансирования и от регионального фонда: 14 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 6 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности Ставропольского края. С помощью займа предприятие начнет выпуск современного высокоточного инструмента и оснастки для изготовления алюминиевых аэрозольных баллончиков. В настоящее время в России нет производителей подобного инструмента для производственных линий, поэтому предприятия аэрозольного кластера вынуждены приобретать дорогостоящие европейские аналоги.

Кроме того, Экспертный совет ФРП одобрил заем на 50 млн рублей компании «Фармакор продакшн» из Санкт-Петербурга по недавно стартовавшей программе «Маркировка лекарств», которая направлена на целевую закупку фармкомпаниями специализированного оборудования для маркировки лекарственных средств.