В UTair прокомментировали возможный рост цен на авиабилеты

Авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса, от которого зависят более 50% затрат авиакомпании, в том числе основные платежи по лизингу, авиационному топливу и затраты на запчасти. Увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен. Об этом сказал RNS президент « Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков

«Авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса. От курса зависят более 50% затрат авиакомпании, в том числе основные платежи по лизингу, авиационному топливу и затраты на запчасти. Увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен. А рост цен, в свою очередь, вызовет замедление темпов роста и сокращение рынка», — сказал он.

Как отмечает издание, курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару. Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.

Поэтому подорожание авиабилетов на международных рейсах может произойти уже в среду, 15 августа. «Курс будет пересчитан по данным Центробанка на 13 августа. Учитывая текущую динамику, с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%», — отметил Горин.