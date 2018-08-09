В UTair прокомментировали возможный рост цен на авиабилеты 

Авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса, от которого зависят более 50% затрат авиакомпании, в том числе основные платежи по лизингу, авиационному топливу и затраты на запчасти. Увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен. Об этом сказал RNS президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
«Авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса. От курса зависят более 50% затрат авиакомпании, в том числе основные платежи по лизингу, авиационному топливу и затраты на запчасти. Увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен. А рост цен, в свою очередь, вызовет замедление темпов роста и сокращение рынка», — сказал он.
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на гендиректора «ВИП-сервиса», советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, сообщила о возможном подорожании авиабилетов на международных рейсах из-за колебаний валютного курса. По данным АТОРа, сейчас авиабилеты на международные рейсы продают по курсу ниже установленного Центральным банком России и значительно ниже рыночного, но начиная с 15 августа ситуация может поменяться, так как изменится курс у Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Как отмечает издание, курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару. Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.
Поэтому подорожание авиабилетов на международных рейсах может произойти уже в среду, 15 августа. «Курс будет пересчитан по данным Центробанка на 13 августа. Учитывая текущую динамику, с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%», — отметил Горин.