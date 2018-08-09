Ещё
В UTair прокомментировали возможный рост цен на авиабилеты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.56
+0.04 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

В UTair прокомментировали возможный рост цен на авиабилеты 

Rambler News Service 34 минуты назад
Авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса, от которого зависят более 50% затрат авиакомпании, в том числе основные платежи по лизингу, авиационному топливу и затраты на запчасти. Увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен. Об этом сказал RNS президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
«Авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса. От курса зависят более 50% затрат авиакомпании, в том числе основные платежи по лизингу, авиационному топливу и затраты на запчасти. Увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен. А рост цен, в свою очередь, вызовет замедление темпов роста и сокращение рынка», — сказал он.
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на гендиректора «ВИП-сервиса», советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, сообщила о возможном подорожании авиабилетов на международных рейсах из-за колебаний валютного курса. По данным АТОРа, сейчас авиабилеты на международные рейсы продают по курсу ниже установленного Центральным банком России и значительно ниже рыночного, но начиная с 15 августа ситуация может поменяться, так как изменится курс у Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Как отмечает издание, курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару. Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.
Поэтому подорожание авиабилетов на международных рейсах может произойти уже в среду, 15 августа. «Курс будет пересчитан по данным Центробанка на 13 августа. Учитывая текущую динамику, с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%», — отметил Горин.
Rambler News Service: последние новости
Силуанов объяснил причины волатильности на рынках Биржевой курс евро превысил 77 рублей Группа ВТБ в августе приобрела 22,25% акций «Новороссийского зернового терминала»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса44
В России вернулись к идее отказаться от доллара201
Россиян предостерегли от покупки валюты349
Силуанов успокоил россиян после падения рубля109
Америка потопила рубль463
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение