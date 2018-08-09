Ещё
Российские акции и рубль пытаются отыграть утреннее падение
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.56
+0.04 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Российские акции и рубль пытаются отыграть утреннее падение 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский фондовый рынок к вечеру немного отыграл утреннее сваливание на фоне ожиданий введения Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении Москвы. Как сообщает «Интерфакс» акции отдельных, в основном экспортно-ориентированных компаний, пытаются «отскочить» за счёт возобновившегося роста цен на нефть.
К 16:35 индекс Московской Биржи в ходе торнов вышел в небольшой плюс (+0,1%), показатель РТС остался в минусе (-1,9%).
Доллар вечером торговался на уровне 66 рублей, 14 копеек, тогда, как утром курс поднимался взлетал до 66 рублей, 73 копеек.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Силуанов оценил финансовый рынок в контексте санкций В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет Месть за Скрипалей. Как в США ищут повод для антироссийских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса44
В России вернулись к идее отказаться от доллара201
Россиян предостерегли от покупки валюты349
Силуанов успокоил россиян после падения рубля109
Америка потопила рубль463
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение