Самые жесткие санкции не помешают продаже нефти из России, считают эксперты

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости . Даже самый жесткий вариант санкций США, запрещающих долларовые расчеты для российских госбанков, не помешают экспортерам из РФ продавать нефть, считают опрошенные РИА Новости экономисты.

На прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Расчеты за нефть в Европе ведутся в долларах, но в этом случае ограничение со стороны США можно обойти, сказал РИА Новости профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин , в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине ЦБ . Европейских банков американские санкции не касаются, а это значит, что выручка экспортеров может быть переведена в российский банк, не подпадающий под американские ограничения.

ВАРИАНТОВ МНОГО

Если госбанки лишатся возможности проводить операции в долларах, выстраивать цепочку платежей за энергоресурсы через, к примеру, азиатские банки — плохая идея, считает Вьюгин. Гораздо более выгодным в такой ситуации видится уход энергокомпаний из госбанков, открытие счетов в частных банках и получение платежей на эти счета от европейских кредитных организаций.

"Экспортер, скажем поставил газ или нефть, например, немецкой компании. Компания заплатила на счет российских экспортеров в иностранном банке как правило, потому что там у них тоже есть. А затем с этого счета в иностранном банке российская компания-экспортер может перевести деньги в российский банк", — сказал Вьюгин.

При такой схеме компания могла бы вообще отказаться от перевода средств на счета в Россию, но ей нужны рубли для проведения бизнес-процессов в стране, уверен профессор. Тем не менее, санкции против госбанков могут привести к тому, что экспортеры будут аккумулировать основную часть выручки за рубежом — Вьюгин объясняет это тем, что частные банки в России могут выглядеть «токсичными» на фоне европейских коллег.

Создать механизм, при котором для экспортеров ничего не изменится, а валютные риски будут минимизированы, достаточно легко, отмечает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень . Эксперт считает, что это исключительно «технический вопрос», потому что мировая финансовая система накопила достаточно много способов выгодного обмена валюты между «тяжеловесами» рынка.

"Можно открывать зеркальные счета в российских и нероссийских банках. Европейский банк откроет в российском банке счет в евро, в него будет депонировать условная нефтяная компания эквивалент своей валютной выручки. При этом будет заключено некое своп-соглашение по обменным операциям, которые так или иначе будет хеджировать при этом возникающий валютный риск", — сказал Пивень.

Есть много других способов, добавляет он. К примеру за вырученную от продажи нефти валюту можно покупать облигации, которые затем можно размещать в какие угодно банки. А вот на прекращение торговли и всех операций по сделкам с российскими экспортерами Европа не пойдет даже если США введут санкции против конкретных российских компаний, уверены оба эксперта.

"Это возможно, но я не думаю, что дойдет до того, что по отношению к российским поставщикам нефти в Европу будут такие санкции введены. Европа с этим точно не согласится. Она по крайней мере тогда будет платить в евро и просто отрежет долларовый счет от этих компаний", — сказал Вьюгин.