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В Германии растут убытки из-за засухи
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В Германии растут убытки из-за засухи 

Российская Газета 9 минут назад
Аномально жаркая погода, установившаяся в Европе, и вызванная ей засуха наносят значительный ущерб местным сельхозпроизводителям. В частности, немецкие фермеры уже сейчас заявляют об ущербе отрасли на сумму в 1,1 миллиарда евро.
Больше всего пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, где убытки крестьян составили 422 миллиона евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства DPA. Затем идут Саксония (308 миллионов евро) и федеральная земля Саксония-Анхальт (237 миллионов евро).
Более точные оценки ущерба будут представлены на встрече региональных властей с федеральным руководством, которая состоится в понедельник, 13 августа.
Напомним, что прогноз по новому урожаю зерна в России также снижен. По данным Минсельхоза РФ, он может составить в этом году около 100 миллионов тонн. Между тем в прошлом году в стране были собраны рекордные 135,4 миллиона тонн зерновых.
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