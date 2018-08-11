В Германии растут убытки из-за засухи

Аномально жаркая погода, установившаяся в Европе, и вызванная ей засуха наносят значительный ущерб местным сельхозпроизводителям. В частности, немецкие фермеры уже сейчас заявляют об ущербе отрасли на сумму в 1,1 миллиарда евро.

Больше всего пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, где убытки крестьян составили 422 миллиона евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства DPA . Затем идут Саксония (308 миллионов евро) и федеральная земля Саксония-Анхальт (237 миллионов евро).

Более точные оценки ущерба будут представлены на встрече региональных властей с федеральным руководством, которая состоится в понедельник, 13 августа.

Напомним, что прогноз по новому урожаю зерна в России также снижен. По данным Минсельхоза РФ, он может составить в этом году около 100 миллионов тонн. Между тем в прошлом году в стране были собраны рекордные 135,4 миллиона тонн зерновых.