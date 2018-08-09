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Каско в продолжит дешеветь до конца года
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Каско в продолжит дешеветь до конца года 

Авторадио 1 час назад
По данным Росстата, цены на услуги страхования в июле по отношению к июню снизились на 0,4%. Это связано со снижением годовой стоимости полиса добровольного страхования машины от стандартных рисков. Эксперты российского страхового рынка прогнозируют снижение средней стоимости каско как минимум, до конца о года, сообщают РИА Новости. Тенденцию связывают увеличением доли продуктов с усеченным покрытием (например, страхование только от угона) и более широким распространением страхования с франшизой. За нее полагаются существенные скидки, доходящие до 30-40% от базовой стоимости полиса
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