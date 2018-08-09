«Успех „Роснефти“ — не случайность, а результат стратегической деятельности предыдущих лет»

«Пару месяцев назад я написал о том, что руководство »Роснефти» показало за прошедший период в несколько лет феноменальный результат. Суть его в том, что реально приобретенные активы (которые действительно вызвали рост совокупного долга компании), которые, теоретически, были рентабельны и при тех ценах, по которым они были приобретены, неожиданно оказались приобретенными на минимуме нефтяных цен. То есть — в нынешней ситуации они должны приносить существенно больший доход, чем планировалось.

Можно спорить, получился ли этот результат по итогам серии удачных случайностей или же это следствие высочайшего профессионализма руководства компании. Это, по большому счету, совершенно не принципиально. Важно, что в то время, когда все нефтяные компании сбрасывали активы, уменьшая расходы, «Роснефть» активы приобретала — и выиграла! Поскольку, с учетом всех политических перипетий последнего времени (от Венесуэлы до Ирана) существенно снижения цены на нефть почти наверняка не будет.

Собственно, в этой ситуации остается только один вопрос: а в реальных показателях те потенциальные успехи, о которых я писал, имеют место, или это какая-то исключительно потенциальная, виртуальная удача? И вот, вышли показатели «Роснефти» и мы можем оценить результаты по сравнению с другими нефтяными компаниями сравнимого масштаба. И что же мы видим?

А видим мы, что по подавляющему количеству показателей «Роснефть» занимает первое место в мире: и по выручке, и по чистой прибыли, и по росту рыночной капитализации, и по росту дивидендных выплат, и по свободному денежному потоку, и по EBITDA. Многие могли бы удивиться — но приведенные в начале этой статьи доводы все отлично объясняют: это не случайность, а результат стратегической деятельности предыдущих лет, в рамках которой абсолютно правильно была оценена реальная конъюнктура отраслевого рынка.

Дальше, конечно, можно спорить. О том, как увеличить эффективность управления этими активами, как бороться с санкциями, как и куда инвестировать и так далее. Но, в общем, спорить с цифрами сложно — результат-то показан очень сильный! Причем не внутри страны, а вполне себе в конкуренции с мировыми мэйджорами!»