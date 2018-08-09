Падение рубля отразится на авиабилетах

Авиабилеты подорожают, если в пятницу, 10 августа, курс рубля не вырастет. Если он сохранится на нынешней отметке, рост цен на многие направления, в первую очередь международные, составит 5%.

Механику этого процесса объясняет PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис

Янис Дзенис объясняет PR-директор компании Aviasales «Авиакомпаний огромное количество, у всех свои валюты, и для того, чтобы не сойти с ума, IATA — международная ассоциация, регулирующая всех гражданских авиаперевозчиков — делает некие курсы валют, усредненные на неделю. В ночь на среду устанавливается курс для доллара и евро, который позволяет все это контролировать. В связи с тем, что сегодня рубль несколько потерял, скорее всего, курс IATA, который будет считаться со следующей среды, предусматривает некое падение рубля. Это автоматически означает в теории, что все билеты некоторым образом дорожают. Другое дело, что эта зависимость не линейная, то есть это не значит, что если рубль потерял 50 копеек, то с каждого рубля в билете мы также можем рассчитывать на некое удорожание. Еще ни разу даже при гораздо больших скачках рубля не были зафиксированы какие-то ядерные изменения к стоимости билетов. Если вы уже знаете, что, скажем, в декабре вы полетите в Таиланд, имеет смысл сейчас забронировать авиабилет, потому что тенденция очевидна — рубль слабеет, но в рамках здравого смысла, а не в рамках каких-то сложных историй, связанных с IATA, которыми простому пассажиру не стоит забивать себе голову».

Тем, кто планирует полеты в августе, купить билеты, скорее всего, будет выгоднее в понедельник-вторник, чем позднее. Следующая корректировка стоимости билетов произойдет 22 августа, в зависимости от курса рубля на следующей неделе.