Ирак намерен отказаться от доллара в торговле с Ираном из-за санкций

Официальный представитель иракского правительства Саад аль-Хадиси заявил, что страна собирается отказаться от доллара в расчётах с Ираном из-за санкций Вашингтона против Тегерана.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции скажутся, прежде всего, на денежных переводах и банковских операциях в долларах США. Стороны не будут использовать доллар», — сказал он.

При этом он добавил, что отказ от американской валюты приведёт к спаду двусторонней торговле.

«В любом случае, правительство будет стремиться решить все возникающие в этой связи проблемы, займётся поиском соответствующих механизмов, чтобы нивелировать влияние (санкций) на иракский рынок, а также не допустить нанесение ущерба интересам иранских граждан», — указал собеседник.

Ранее в Турции заявили, что не откажутся от сотрудничества с Ираном из-за санкций США.