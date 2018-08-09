Ещё
Ирак намерен отказаться от доллара в торговле с Ираном из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.10
–0.32 Золото
1212.54
–0.01 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1555
–0.0087
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Ирак намерен отказаться от доллара в торговле с Ираном из-за санкций 

RT на русском 57 минут назад
Официальный представитель иракского правительства Саад аль-Хадиси заявил, что страна собирается отказаться от доллара в расчётах с Ираном из-за санкций Вашингтона против Тегерана.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Санкции скажутся, прежде всего, на денежных переводах и банковских операциях в долларах США. Стороны не будут использовать доллар», — сказал он.
При этом он добавил, что отказ от американской валюты приведёт к спаду двусторонней торговле.
«В любом случае, правительство будет стремиться решить все возникающие в этой связи проблемы, займётся поиском соответствующих механизмов, чтобы нивелировать влияние (санкций) на иракский рынок, а также не допустить нанесение ущерба интересам иранских граждан», — указал собеседник.
Ранее в Турции заявили, что не откажутся от сотрудничества с Ираном из-за санкций США.
Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.
RT на русском: последние новости
Силуанов прокомментировал ситуацию на российских финансовых рынках Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года В РАН оценили новые американские санкции против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса142
Из России начали быстрее выводить деньги251
В России вернулись к идее отказаться от доллара404
Россиян предостерегли от покупки валюты399
Доллар начинает бить по ценам в России23
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение