«Неопределенность убивает планирование». Бизнес — о новом «сюрпризе» рубля

Курс доллара на Мосбирже 9 августа превысил отметку 66 рублей, евро — 76,5 рубля. Business FM спросила у представителей бизнеса, как они себя чувствуют в условиях нестабильности российской валюты.

Андрей Бережной генеральный директор компании Ralf Ringer «Очень плохо чувствую. В связи с тем, что подавляющее большинство товаров, которые мы потребляем, ввозится из-за границы и контракты котируются в долларах, каким образом, по какой цене продавать так, чтобы бизнес не оказался в убытке? Это самый главный вопрос — ценоформирование. Как ни крути, а в экономике многие завязаны в своих расчетах и ценах на американский доллар. Его нестабильность приводит к ценовой нестабильности».

Непредсказуемость не позволяет выстраивает какую-либо бизнес-стратегию, говорит президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов:

Дмитрий Несветов президент группы компаний «Диана» «Прежде всего и самое главное, что все эти скачки совершенно никак не связаны с экономическими причинами, поэтому степень предсказуемости и возможность на это как-то повлиять или на основании этого выстраивать какую-то стратегию малоперспективна, практически невозможно это сделать, к сожалению. Поэтому все это очень плохо сказывается на общем предпринимательском климате. Конечно, представление о том, куда и во что все это может в итоге выльется, чрезвычайно туманно, а для бизнеса это все очень и очень негативно».

О неопределенности говорит и генеральный директор Space Travel Артур Мурадян

Артур Мурадян генеральный директор Space Travel «Наверное, с 2014 года не было дня, когда мы бы спокойно себя ощущали. В первую очередь, это связано с валютными платежами, а вместе с тем неопределенность именно ввиду того, когда рубль стабилизируется и ждать ли этого в обозримом горизонте, убивает планирование как элемент ведения бизнеса. Это все, конечно, является жутко негативным фактором, по-другому не скажешь».

Ранее Business FM провела опрос столичных обменных пунктов о том, по какому курсу они продают валюту и нет ли ажиотажа.