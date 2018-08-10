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Несколько слов обвалили российские компании
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Несколько слов обвалили российские компании 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии сверхприбылей с российских металлургов обвалило капитализацию российских металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На пике падения акции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) падали на три процента, до 155,5 рублей, Норильского никеля — на 3,3 процента, до 10,6 тысячи рублей, Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — на 2,3 процента, до 46,4 рублей.
Акции «Северстали» падали на 3,2 процента, до 988 рублей за бумагу, алмазодобывающая АЛРОСа потеряла в цене 4,5 процента и достигла 93 рублей за акцию. Также в цене упали: «Фосагро» и «Уралкалий» до 2,2 тысячи рублей и 93 рублей соответственно, золотодобывающая «Полюс» потеряла 4,3 процента до 4,2 тысячи за акцию.
На предложение Белоусова негативно отреагировал владелец НЛМК Владимир Лисин, который подколол Белоусова анекдотом:
«Косой, меняешь? — Меняю! — Рубль на рубль двадцать? — Да!» — говорил бизнесмен. «Косой, а в чем бизнес-то? — Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать. — Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал? — Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато, какие обороты!» — заявил Лисин журналистам.
Об анекдоте Лисина первой сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
С Лисиным в менее юмористической форме согласились в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), где предложение Белоусова также раскритиковали.
«Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний», — говорится в сообщении объединения.
Помощник президента Андрей Белоусов выступил с предложением изъять около 500 миллиардов рублей сверхприбылей у металлургических компаний. По его словам экспортеры заработали около 1,5 триллионов рублей прибыли до вычета налогов, которых, по мнению Белоусова, недостаточно. Изъятые средства Белоусов предлагал направить на исполнение указов президента России Владимира Путина.
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