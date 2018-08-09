Мексика отказалась от «сланцевой революции»

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Когда Национальная комиссия по углеводородному сырью Мексики запланировала на сентябрь этого года свой первый в истории аукцион на сланцевые участки, никто, разумеется, не думал об июльских выборах.

Однако после того, как на прошлой неделе избранный президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика запретит метод гидравлического разрыва пластов для добычи нефти, предстоящий аукцион потерял всякий смысл.

Но именно эта технология позволила США получить бум сланцевой нефти и газа, который, по мнению многих аналитиков, могла бы иметь и Мексика, в первую очередь в добыче газа.

Согласно оценке Управления энергетической информации (EIA) от 2013 г., Мексика имеет недоказанный, но технически извлекаемый сланцевый газ в объеме 545,2 трлн кубических футов. Большая часть его, около 343 трлн кубических футов, плюс около 6,3 млрд баррелей нефти, расположена в бассейне Бургос, который связан со сланцевым месторождением Eagle Ford в Техасе и охватывает гораздо большую площадь.

В то время как эти ресурсы остаются в основном не вскрытыми, спрос Мексики на природный газ стремительно растет, а вместе с ним и зависимость страны от импорта из США.

По оценке министерства энергетики спрос на газ в 2018 г. составит 8,32 млрд кубических футов, по сравнению с 7,99 млрд кубических футов в 2017 г. В следующем году он может поднятся до 9,66 млрд кубических футов. К 2031 году спрос на «голубое топливо» увеличится на 26,8% к уровню 2016 г., ожидают эксперты.

Сегодня Мексика импортирует до 85% потребляемого газа, заявил недавно глава Национальной комиссии по углеводородному сырью Хуан Карлос Цепеда, что делает более приоритетным увеличение добычи газа, чем нефти. Столь сильная зависимость от импорта, по мнению Цепеда, несет в себе не только геополитические, но и операционные риски: любое масштабное стихийное бедствие может нарушить поставки энергоресурсов.

Однако импорт продолжает расти, а внутреннее производство падать. Мексиканская государственная компания Pemex обладает правами на разработку 90% запасов газа в стране, но не может начать добычу без партнера с большими финансовыми ресурсами, отмечает информационный портал oilprice.com.

Имея сильную зависимость от импорта и растущий спрос, сланцевый газ, наряду с обычными газовыми месторождениями, становится очевидной частью решения проблемы.

В то же время запрет на гидроразрывы принципиально не повлияет на ситуацию, так как в Мексике объективно не так просто разрабатывать сланцевые месторождения. В регионах, где расположены сланцевые залежи, нет развитой инфраструктуры, много незаконных преступных группировок, но самое главное, существует острый дефицит воды, а гидроразрыв, как известно, очень водоемкая технология.

Всех этих факторов более чем достаточно, чтобы гидроразрывные компании дважды подумали о работе в бассейне Бургос.

К этому следует добавить, что участки, которые должны были быть выставлены на сентябрьский аукцион, содержат суммарный запас 54,16 млрд баррелей нефтяного эквивалента (в основном газа). Из этого объема всего 1,16 млрд баррелей являются сланцами.