Михаил Прохоров потратил на поддержку страховщика «Согласие» 28 млрд рублей

Страховая компания «Согласие» в 2017 г. получила от акционера очередную финансовую помощь в размере 5,09 млрд руб., следует из ее консолидированной отчетности. Поддержка состоялась в виде вклада от участников компании в ее имущество для увеличения капитала, подтвердила «Ведомостям» первый заместитель гендиректора «Согласия» Юлия Шумилова. Фактическим владельцем страховщика является Михаил Прохоров , отмечается в отчете.

Прохорову не первый год приходится оказывать финансовую поддержку своему страховщику. За пять лет в компанию было вложено порядка 17 млрд руб., а еще 5,1 млрд руб. — в 2017 г. для увеличения собственных средств, продолжает Шумилова. «Итого получается 22,1 млрд руб.», — говорит она, отмечая, что вложения прошлого года «носили характер инвестиций в бизнес».

Эксперты оценивают помощь акционера «Согласию» в еще большую сумму. С 2012 по 2017 г. (отчетности за более ранние периоды на сайте страховщика нет) в увеличение капитала «Согласия» явным образом было вложено более 28,5 млрд руб., подсчитал партнер консалтинговой компании FMG Group Андрей Крупнов . Вложения акционера включали в себя изменения уставного капитала в 2012, 2014 и 2015 гг. и все виды вливаний в добавочный капитал, включая субординированный кредит в конце прошлого года, рассказывает он.

Сотрудник другого рейтингового агентства подтвердил корректность расчетов коллеги. Компания с этой оценкой не согласна, говорит Шумилова.

Субординированный заем «Согласие» привлекло в последний рабочий день года, 29 декабря, сказано в отчетности. Размер займа составил 0,9 млрд руб., средства были предоставлены одним из участников компании на шесть лет, подтверждает Шумилова: «Это дополнительный инструмент повышения капитализации компании». Валютный заем в таком размере «Согласию» предоставил «Онэксим холдинг лимитед» (головная компания группы «Онэксим» Прохорова. — «Ведомости»), говорится в отчетности страховщика.

Представитель группы «Онэксим» отказался от любых комментариев.

Благодаря чистой прибыли (1,6 млрд руб.) за 2017 г. и дополнительным вкладам участников «Согласию» удалось вернуть капитал к положительному значению: на 31 декабря 2017 г. он составил 4,4 млрд руб. против отрицательного 2,4 млрд на конец 2016 г., отмечает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова

В текущем году помощи от акционера не было, так как в этом нет необходимости, утверждает представитель «Согласия». Шумилова говорит, что в первом полугодии компания получила 1,4 млрд руб. чистой прибыли. Кроме того, 30 июня страховщик погасил непокрытый убыток (на конец 2017 г. он составлял 8 млрд руб., следует из отчетности), который был сформирован до 2016 г., добавляет она.

«Согласие» — универсальный страховщик, основными направлениями деятельности которого являются страхование автокаско и ОСАГО, отмечает агентство «Эксперт РА», которое в конце июля повысило его рейтинг до ruBBB+. В поддержку рейтинга агентство отнесло способность и готовность собственника «Согласия» при необходимости оказать компании финансовую помощь. Еще одно отечественное агентство, рейтингующее «Согласие», — АКРА (рейтинг ВВВ+). Его аналитики также отмечают стабильную поддержку, которую оказывает владелец компании в форме вложений в капитал. Максимальный по своей шкале рейтинг в апреле присвоило «Согласию» Национальное рейтинговое агентство. S&P в июле 2016 г. понизило рейтинг «Согласия» до В+ с «негативным» прогнозом из-за ухудшения достаточности капитала, а в 2017 г. по просьбе компании отозвало рейтинги.

По итогам 2017 г. «Согласие» заняло 11-е место по размеру премий, увеличив взносы всего на 2,9% до 33,3 млрд руб. (данные ЦБ ). Такой скромный рост «Эксперт РА» связывает с негативными тенденциями в целом на рынке.

Основные проблемы «Согласия» позади, считают аналитики. В случае какого-то кризиса страховщику может понадобиться очередная помощь акционера, но в текущих рыночных условиях это маловероятно, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.