Китаец пытался вывезти крупную сумму денег из Приморья

Турист из Китая пытался провести незадекларированную крупную сумму денег в разной валюте через таможню в Приморском крае. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу Дальневосточного таможенного управления

Сотрудники таможни обнаружили незадекларированные деньги у гражданина Китая, выезжающего из Приморского края. У него нашли 7,7 тысячи евро, 9,9 тысячи долларов США и 2,3 тысячи юаней.

Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларировать сумму, превышающую 10 тысяч долларов, и не видел соответствующих информационных стендов.

Деньги изъяли. Проводится расследование. Нарушителя могут оштрафовать на сумму, в два раза превышающую количество вывозимых им денег, или конфисковать валюту.