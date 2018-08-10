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Китаец пытался вывезти крупную сумму денег из Приморья
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Китаец пытался вывезти крупную сумму денег из Приморья 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Турист из Китая пытался провести незадекларированную крупную сумму денег в разной валюте через таможню в Приморском крае. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу Дальневосточного таможенного управления.
Сотрудники таможни обнаружили незадекларированные деньги у гражданина Китая, выезжающего из Приморского края. У него нашли 7,7 тысячи евро, 9,9 тысячи долларов США и 2,3 тысячи юаней.
Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларировать сумму, превышающую 10 тысяч долларов, и не видел соответствующих информационных стендов.
Деньги изъяли. Проводится расследование. Нарушителя могут оштрафовать на сумму, в два раза превышающую количество вывозимых им денег, или конфисковать валюту.
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