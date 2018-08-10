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Политический аналитик: Запад будет выяснять, сколько стоит российская честь
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Политический аналитик: Запад будет выяснять, сколько стоит российская честь 

Свободные новости 32 минуты назад
Фото: Свободные новости
Преподаватель философии и политический аналитик Андрей Никулин полагает, что новый пакет санкций может привести к цене в 170 рублей за доллар, так как Запад будет опытным путем выяснять, сколько стоит российская честь. Его размышления о введении нового пакета санкций США опубликовал вчера, 9 августа, портал Newsru.com.
Никулин полагает, что «ситуация уже прошла точку невозврата», так как российские власти из соображений «честь дороже» проигнорируют требования о допуске международных инспекторов на российские объекты и откажутся предоставить гарантии неприменения химоружия.
«В итоге Штаты, Британия и Запад будут опытным путем выяснять, насколько дорого стоит российская «честь» — 70 рублей за доллар или 170, попутно решая и отыгрывая на российской теме сложности своей внутриполитической повестки. Ответ на вопрос «что же теперь делать?» уже не находится. Ну что можно сказать автолюбителю, которого уговаривали не гонять по бездорожью, а теперь, посадив машину в грязь по ветровое стекло, он смотрит и спрашивает «что же теперь делать?» Да ничего. Поздно трепыхаться», — уверен Андрей Никулин.
Он также убежден, что ситуацию отягощает стремление президента США Дональда Трампа и его противников решить «свои сложности», а Россия пожинает «закономерные результаты нашей „эффективной“ внешней политики и вставания с колен».
«Цены будут расти, рубль падать, население беднеть, собранные, выжатые из дополнительных налогов средства, подозреваю, уйдут не в «инфраструктуру и социалку», а на помощь тем «пострадавшим», которые ближе всего к государеву уху, ну а на самом усилении санкционного давления будут продолжать наживаться неизбежные бенефициары-импортозаместители. И каждый день народ будут кормить обещаниями будущих побед, ради которых надо еще затянуть пояса и подождать. Подождать результатов промежуточных выборов в Америке, потом выборов в Украине, потом неизбежного пришествия марсиан. Все это уже было и повторится вновь», — прогнозирует философ.
Напомним, в связи с готовящимся введением нового пакета американских санкций обвалился курс рубля. На сегодня, 10 августа, Центробанк установил его для евро в 76,82 рублей, а для доллара — в 66,28 рублей.
Кроме того, ЦБ скорректировал прогноз по оттоку капитала из России. Изначально планировалось, что за весь 2018 год он составит 19 миллиардов долларов. Теперь, по оценкам Центробанка, этот показатель к концу года составит 30 миллиардов долларов.
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