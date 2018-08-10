«Амар групп» выкупила Обшаровскую птицефабрику за 10 млн рублей

Банкротящееся ООО «Цыпочка» 25 июля по результатам торгов заключило со структурой ГК «Амар групп» договор купли-продажи Обшаровской птицефабрики в Приволжском районе, пишет "КоммерсантЪ" . Сумма сделки составила 10,131 млн рублей. Информация об этом появилась в начале текущего месяца.

Напомним, о планах выкупить имущество «Цыпочки» генеральный директор ООО «Холдинг „Амар групп“ Раиф Сафин сообщил СМИ еще весной. Также сообщалось, что предприниматель обратился к властям Самарской области за финансовой поддержкой в восстановлении регионального производства птицы.

ООО „Цыпочка“ создано в Самарской области в 1993 году. Владельцами компании являются Валерий Черноусов (45%), Борис Волков (44%) и Елена Данцевич (11%). В 2012 г. выручка организации превысила 1,1 млрд руб., прибыль составила порядка 45 млн рублей. Финансовая отчетность за более поздний период не раскрыта. В 2014 г. суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.

Обшаровская птицефабрика не функционирует с января 2014 года. До этого она работала несколько десятков лет, производила до 13 т мяса в год и покрывала около 40% регионального рынка. Причиной остановки производства стала кредиторская задолженность предприятия в размере 900 млн рублей. Впервые предприятие выставили на торги в июне 2015 г. в рамках конкурсного производства. Начальная цена лота составила 136,9 млн рублей. Тогда желающих приобрести актив не нашлось. На последующих нескольких торгах цена каждый раз снижалась примерно на 10 млн, затем упала наполовину, но потенциальных покупателей не было. Весной этого года птицефабрику попытались продать за 25,6 млн руб., и вновь безрезультатно. В прошлом месяце новым собственником десятков сооружений птицефабрики, земельных участков под ними и производственного оборудования стало одноименное ООО — „Птицефабрика Обшаровская“. Организация создана в феврале этого года и принадлежит ООО „Холдинг „Амар групп“ (50%), Наталье Стуловой (25%) и Руслану Шайахметову (25%). 1 августа глава Приволжского района Евгений Богомолов в своем твиттер-аккаунте сообщил о начале реконструкции Обшаровской птице­фабрики.

Эксперты назвали стоимость сделки ниже рыночной, но отметили, что цена может быть низкой из-за изношенного оборудования. „Иногда даже сравнительно новое оборудование может требовать дорогих ремонтных работ, стоимость которых может достигать нескольких десятков процентов от балансовой стоимости“, — говорит первый вице президент „Опоры России“ Павел Сигал

По словам эксперта, дальнейшее эффективное использование актива во многом зависит от наличия у собственника достаточных каналов логистики и сбыта. „Положительным фактором является то, что имущественный комплекс попал к собственнику, имеющему аналогичную и смежную специализацию бизнеса“, — считает Павел Сигал.